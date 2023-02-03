https://ria.ru/20230203/rybinsk-1849583690.html
Патрушев предложил создать в Рыбинске ОЭЗ
Патрушев предложил создать в Рыбинске ОЭЗ - РИА Новости, 03.02.2023
Патрушев предложил создать в Рыбинске ОЭЗ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске промышленно-производственную особую экономическую зону и современный... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:44
2023-02-03T16:44
2023-02-03T17:53
экономика
рыбинск
россия
николай патрушев
объединенная двигателестроительная корпорация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
РЫБИНСК (Ярославская область), 3 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске промышленно-производственную особую экономическую зону и современный университетский кампус, которые бы способствовали развитию производства газотурбинных двигателей для авиации и его обеспечению инженерными кадрами. "В целях обеспечения инженерными кадрами "ОДК-Сатурн" и других предприятий города требуется создание в городе современного университетского кампуса, образовательного пространства, не уступающего по уровню созданным на базе ведущих вузов страны", - сказал Патрушев в пятницу в Рыбинске на совещании по вопросам кадрового обеспечения российской авиапромышленности. По мнению Патрушева, успешному выполнению этого способствовало бы создание в городе промышленно-производственной особой экономической зоны, в рамках которой государство предоставляет налоговые льготы и упрощает административные процессы при условии развития технологий, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. "Хочу обратить внимание на то, что потенциал предприятия "ОДК-Сатурн" и в целом Рыбинска используется не в полной мере", - добавил секретарь Совбеза. По его словам, в России уже несколько лет успешно применяются преференциальные режимы для дополнительного развития кооперационных цепочек действующих предприятий, и создание подобной ОЭЗ в Рыбинске позволило бы сконцентрировать на одной территории технологические и производственные цепочки от выпуска оснастки, инструмента икомплектующих до производства конечной промышленной продукции – газотурбинных двигателей. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поддержал идею создания университетского кампуса."Проблема в том, что современные абитуриенты зачастую выбирают не вуз и специальность, а город и среду, в которой он проведет от четырех до шести лет своей жизни. Отсюда важность таких, не связанных, казалось бы, напрямую вопросов, как комфортная городская среда, современный студенческий городок - по-новому кампус, и общественное пространство, возможность в процессе обучения познакомиться с последними производственными и технологическими новациями, в том числе непосредственно на предприятии", - отметил Щеголев.Такие требования "вполне реализуемы" в Рыбинске, отметил он. "Полагаю, что проект создания в Рыбинске кампуса мирового уровня "Меркурий" и передовой инженерной школы точно нужны", - добавил Щеголев.
https://ria.ru/20230203/aviaprom-1849576034.html
https://ria.ru/20220407/aviaprom-1782280877.html
рыбинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рыбинск, россия, николай патрушев, объединенная двигателестроительная корпорация
Экономика, Рыбинск, Россия, Николай Патрушев, Объединенная двигателестроительная корпорация
16:44 03.02.2023 (обновлено: 17:53 03.02.2023)
Патрушев предложил создать в Рыбинске ОЭЗ
Секретарь Совбеза Патрушев предложил создать в Рыбинске ОЭЗ для развития авиапрома
РЫБИНСК (Ярославская область), 3 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске промышленно-производственную особую экономическую зону и современный университетский кампус, которые бы способствовали развитию производства газотурбинных двигателей для авиации и его обеспечению инженерными кадрами.
"В целях обеспечения инженерными кадрами "ОДК-Сатурн
" и других предприятий города требуется создание в городе современного университетского кампуса, образовательного пространства, не уступающего по уровню созданным на базе ведущих вузов страны", - сказал Патрушев в пятницу в Рыбинске на совещании по вопросам кадрового обеспечения российской авиапромышленности.
По мнению Патрушева, успешному выполнению этого способствовало бы создание в городе промышленно-производственной особой экономической зоны, в рамках которой государство предоставляет налоговые льготы и упрощает административные процессы при условии развития технологий, привлечения инвестиций и создания рабочих мест.
"Хочу обратить внимание на то, что потенциал предприятия "ОДК-Сатурн" и в целом Рыбинска используется не в полной мере", - добавил секретарь Совбеза.
По его словам, в России уже несколько лет успешно применяются преференциальные режимы для дополнительного развития кооперационных цепочек действующих предприятий, и создание подобной ОЭЗ в Рыбинске позволило бы сконцентрировать на одной территории технологические и производственные цепочки от выпуска оснастки, инструмента икомплектующих до производства конечной промышленной продукции – газотурбинных двигателей.
"Учитывая накопленные за многие годы "ОДК-Сатурн" компетенции, здесь должен получить новое развитие производственно-учебный центр. Обращаю на это особое внимание руководства региона и предлагаю совместно с потенциальными инвесторами и федеральными органами власти проработать возможность создания в городе Рыбинске промышленно-производственной особой экономической зоны и университетского кампуса", - резюмировал Патрушев.
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поддержал идею создания университетского кампуса.
"Проблема в том, что современные абитуриенты зачастую выбирают не вуз и специальность, а город и среду, в которой он проведет от четырех до шести лет своей жизни. Отсюда важность таких, не связанных, казалось бы, напрямую вопросов, как комфортная городская среда, современный студенческий городок - по-новому кампус, и общественное пространство, возможность в процессе обучения познакомиться с последними производственными и технологическими новациями, в том числе непосредственно на предприятии", - отметил Щеголев.
Такие требования "вполне реализуемы" в Рыбинске, отметил он. "Полагаю, что проект создания в Рыбинске кампуса мирового уровня "Меркурий" и передовой инженерной школы точно нужны", - добавил Щеголев.