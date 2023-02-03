https://ria.ru/20230203/rybinsk-1849583690.html

Патрушев предложил создать в Рыбинске ОЭЗ

Патрушев предложил создать в Рыбинске ОЭЗ - РИА Новости, 03.02.2023

Патрушев предложил создать в Рыбинске ОЭЗ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске промышленно-производственную особую экономическую зону и современный... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:44

2023-02-03T16:44

2023-02-03T17:53

экономика

рыбинск

россия

николай патрушев

объединенная двигателестроительная корпорация

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РЫБИНСК (Ярославская область), 3 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил создать в Рыбинске промышленно-производственную особую экономическую зону и современный университетский кампус, которые бы способствовали развитию производства газотурбинных двигателей для авиации и его обеспечению инженерными кадрами. "В целях обеспечения инженерными кадрами "ОДК-Сатурн" и других предприятий города требуется создание в городе современного университетского кампуса, образовательного пространства, не уступающего по уровню созданным на базе ведущих вузов страны", - сказал Патрушев в пятницу в Рыбинске на совещании по вопросам кадрового обеспечения российской авиапромышленности. По мнению Патрушева, успешному выполнению этого способствовало бы создание в городе промышленно-производственной особой экономической зоны, в рамках которой государство предоставляет налоговые льготы и упрощает административные процессы при условии развития технологий, привлечения инвестиций и создания рабочих мест. "Хочу обратить внимание на то, что потенциал предприятия "ОДК-Сатурн" и в целом Рыбинска используется не в полной мере", - добавил секретарь Совбеза. По его словам, в России уже несколько лет успешно применяются преференциальные режимы для дополнительного развития кооперационных цепочек действующих предприятий, и создание подобной ОЭЗ в Рыбинске позволило бы сконцентрировать на одной территории технологические и производственные цепочки от выпуска оснастки, инструмента икомплектующих до производства конечной промышленной продукции – газотурбинных двигателей. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поддержал идею создания университетского кампуса."Проблема в том, что современные абитуриенты зачастую выбирают не вуз и специальность, а город и среду, в которой он проведет от четырех до шести лет своей жизни. Отсюда важность таких, не связанных, казалось бы, напрямую вопросов, как комфортная городская среда, современный студенческий городок - по-новому кампус, и общественное пространство, возможность в процессе обучения познакомиться с последними производственными и технологическими новациями, в том числе непосредственно на предприятии", - отметил Щеголев.Такие требования "вполне реализуемы" в Рыбинске, отметил он. "Полагаю, что проект создания в Рыбинске кампуса мирового уровня "Меркурий" и передовой инженерной школы точно нужны", - добавил Щеголев.

https://ria.ru/20230203/aviaprom-1849576034.html

https://ria.ru/20220407/aviaprom-1782280877.html

рыбинск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, рыбинск, россия, николай патрушев, объединенная двигателестроительная корпорация