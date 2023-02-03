https://ria.ru/20230203/rokada-1849573123.html

Бочкарев: один из этапов дорожных работ на Южной рокаде готов на 70%

Бочкарев: один из этапов дорожных работ на Южной рокаде готов на 70% - РИА Новости, 03.02.2023

Бочкарев: один из этапов дорожных работ на Южной рокаде готов на 70%

Дорожные работы в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля на участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД готовы на 70%, сообщила... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:08

2023-02-03T16:08

2023-02-03T16:09

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 3 фев - РИА Недвижимость. Дорожные работы в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля на участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД готовы на 70%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "Протяженность реконструируемой автомобильной дороги по улице Верхние Поля составляет 2,8 километра. В рамках ее реконструкции выполняется расширение проезжей части – вместо двух полос дорожного движения будет построено от четырех до шести полос, в двух направлениях движения", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева. По его словам, на участке продолжаются строительные работы, а также переустройство инженерных сетей. "Также на улице Верхние Поля ведутся работы по замене дождевой канализации, воздушных и кабельных линий. Кроме этого, примерно на две трети выполнено строительство противопожарной стены вдоль Московского нефтеперерабатывающего завода", – отметил Бочкарев. Южная рокада – часть нового транспортного каркаса столицы наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Рокада соединит крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

https://ria.ru/20221220/kommunikatsii-1839935702.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы