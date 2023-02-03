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Бочкарев: один из этапов дорожных работ на Южной рокаде готов на 70% - РИА Новости, 03.02.2023
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Бочкарев: один из этапов дорожных работ на Южной рокаде готов на 70%
Бочкарев: один из этапов дорожных работ на Южной рокаде готов на 70% - РИА Новости, 03.02.2023
Бочкарев: один из этапов дорожных работ на Южной рокаде готов на 70%
Дорожные работы в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля на участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД готовы на 70%, сообщила... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:08
2023-02-03T16:09
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Недвижимость. Дорожные работы в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля на участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД готовы на 70%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "Протяженность реконструируемой автомобильной дороги по улице Верхние Поля составляет 2,8 километра. В рамках ее реконструкции выполняется расширение проезжей части – вместо двух полос дорожного движения будет построено от четырех до шести полос, в двух направлениях движения", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева. По его словам, на участке продолжаются строительные работы, а также переустройство инженерных сетей. "Также на улице Верхние Поля ведутся работы по замене дождевой канализации, воздушных и кабельных линий. Кроме этого, примерно на две трети выполнено строительство противопожарной стены вдоль Московского нефтеперерабатывающего завода", – отметил Бочкарев. Южная рокада – часть нового транспортного каркаса столицы наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Рокада соединит крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
16:08 03.02.2023 (обновлено: 16:09 03.02.2023)
 

Бочкарев: один из этапов дорожных работ на Южной рокаде готов на 70%

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Недвижимость. Дорожные работы в рамках одного из этапов реконструкции улицы Верхние Поля на участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД готовы на 70%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"Протяженность реконструируемой автомобильной дороги по улице Верхние Поля составляет 2,8 километра. В рамках ее реконструкции выполняется расширение проезжей части – вместо двух полос дорожного движения будет построено от четырех до шести полос, в двух направлениях движения", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.
По его словам, на участке продолжаются строительные работы, а также переустройство инженерных сетей.
"Также на улице Верхние Поля ведутся работы по замене дождевой канализации, воздушных и кабельных линий. Кроме этого, примерно на две трети выполнено строительство противопожарной стены вдоль Московского нефтеперерабатывающего завода", – отметил Бочкарев.
Южная рокада – часть нового транспортного каркаса столицы наряду с Московским скоростным диаметром и Северо-Западной хордой. Рокада соединит крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
20 декабря 2022, 11:33
Бочкарев: на участке Южной рокады завершается переустройство коммуникаций
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
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