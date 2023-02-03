https://ria.ru/20230203/riteyl-1849439482.html

Британский ретейлер Paul Smith прекратит поставки в Россию

Британский ретейлер Paul Smith прекратит поставки в Россию - РИА Новости, 03.02.2023

Британский ретейлер Paul Smith прекратит поставки в Россию

Британская сеть магазинов люксовой одежды и аксессуаров Paul Smith уходит из России из-за критики со стороны клиентов, пишет издание Daily Mail со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:33

2023-02-03T10:33

2023-02-03T13:24

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Британская сеть магазинов люксовой одежды и аксессуаров Paul Smith уходит из России из-за критики со стороны клиентов, пишет издание Daily Mail со ссылкой на представителя бренда и собственные данные. "Компания не торгует напрямую с Москвой, но в течение двух десятилетий у нас был партнер по франшизе, который управлял магазинами в стране. Сейчас мы потребовали закрыть их и прекратили все поставки дистрибьютору", — рассказал источник.Издание выяснило, что Paul Smith был одним из трех британских брендов класса люкс, все еще открытых для бизнеса в центре Москвы. Сотни возмущенных клиентов завалили критикой аккаунты бренда в социальных сетях. Прозвучали даже призывы лишить модельера и основателя сети его титула. Кроме того, Боб Сили, член британского парламента, попросил две другие компании, которые, по данным Daily Mail, все еще работают в Москве — автомобильная фирма Rolls-Royce и розничный продавец нижнего белья Agent Provocateur, — последовать примеру и выйти из российского бизнеса.Многие иностранные компании под давлением санкций заявили об уходе из России после начала спецоперации. При этом некоторые, как американская сеть McDonald's, передали бизнес в управление местным партнерам и продолжают работать под новыми вывесками. Другие ведут переговоры о продаже всех активов.Модные дома и fashion-группы — Prada, Hermes, Kering, LVMH, Chanel — временно закрыли свои бутики в России. В массовом сегменте с вывесок тоже пропали многие бренды: H&M, Uniqlo, M&S, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Reserved, Cropp, House, Mohito. Однако некоторые из них уже открылись под новыми именами.

https://ria.ru/20230125/ingenico-1847376395.html

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в мире, россия, пол смит, москва, санкции