https://ria.ru/20230203/rets-1849504939.html

РЭЦ: пользователей "Моего экспорта" интересует онлайн-торговля

РЭЦ: пользователей "Моего экспорта" интересует онлайн-торговля - РИА Новости, 03.02.2023

РЭЦ: пользователей "Моего экспорта" интересует онлайн-торговля

Самыми популярными услугами экспертов у экспортеров на цифровой платформе "Мой экспорт" в 2022 году стали электронная коммерция и поиск покупателя, сообщает... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:45

2023-02-03T13:45

2023-02-03T13:50

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самыми популярными услугами экспертов у экспортеров на цифровой платформе "Мой экспорт" в 2022 году стали электронная коммерция и поиск покупателя, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В Российском экспортном центре определили самые популярные услуги рыночных экспертов, которые предприниматели заказывали в 2022 году через B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта". С его помощью российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Сервис работает на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Так, наиболее востребованной среди предпринимателей оказалась услуга "Размещение и/или продвижение на маркетплейсах с господдержкой", которая доступна представителям малого и среднего бизнеса (30% от общего количества оказанных услуг). Вторая по популярности услуга - "Общая консультация по работе на электронной торговой площадке" (25%). Также пользуется спросом и общая консультация по поиску потенциального покупателя (9,5%)."Мы запустили "Профессионалы экспорта" в декабре 2021 года. И уже летом 2022-го пользователям стала доступна первая услуга с господдержкой для МСП - размещение и/или продвижение на маркетплейсах. И статистика показывает, что и тема поддержки от государства, и тема электронной торговли очень актуальны для российского бизнеса. Как и поиск потенциального покупателя. Кстати, больше всего аккредитованных на B2B-маркетплейсе рыночных экспертов работают именно по этим двум направлениям", - рассказала директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ Мария Котовская.Профподрядчики, которые предоставляют услугу по размещению и/или продвижению продукции на маркетплейсе, помогут экспортеру сделать первые шаги по выходу на международные торговые онлайн-площадки. Например, зарегистрировать свою компанию на маркетплейсе, разместить там товар и создать товарные карточки. А предпринимателям, которые уже торгуют на онлайн-площадках, эксперты повысят средний чек и увеличат объем продаж.Если экспортер сомневается, стоит ли размещаться на международном маркетплейсе и будет ли там востребован его товар, он может обратиться за бесплатной общей консультацией по работе на электронной торговой площадке. Эксперт объяснит, какие требования существуют у потенциальных площадок и покупателей на них, оценит наличие спроса на ту или иную продукцию, опишет механизмы продвижения товаров и многое другое.Оценить возможности и перспективность конкретного потенциального покупателя по продвижению товара в определенной стране экспортеру поможет общая консультация по поиску потенциального покупателя. Специалист расскажет, какие этапы стоит пройти, чтобы найти клиента, подскажет, что требуется для реализации продукции на интересующем рынке, проконсультирует по ряду других вопросов, связанных с выходом на новый рынок."Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, который работает по принципу сервисов поиска специалистов Profi.ru и YouDo.com. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 30 сервисов по 9 направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта.Цифровая платформа "Мой экспорт", созданная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Платформа работает в режиме одного окна, а ее услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

https://ria.ru/20230203/rets-1849450407.html

https://ria.ru/20230201/razreshenie-1848876536.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия