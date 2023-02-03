https://ria.ru/20230203/repetitor-1849529635.html
В Омске приговорили к колонии репетитора, совратившего ученицу
В Омске приговорили к колонии репетитора, совратившего ученицу - РИА Новости, 03.02.2023
В Омске приговорили к колонии репетитора, совратившего ученицу
Суд приговорил репетитора из Омска к 12,5 годам колонии за сексуальное насилие над 10-летней ученицей, сообщили в пресс-службе областного СУСК РФ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:36
2023-02-03T14:36
2023-02-03T14:38
происшествия
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россия
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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Суд приговорил репетитора из Омска к 12,5 годам колонии за сексуальное насилие над 10-летней ученицей, сообщили в пресс-службе областного СУСК РФ. Как выяснили следователи, 30-летний мужчина совершил преступление в июне 2022 года. Дело расследовалось по статье "насильственные действия сексуального характера". Суд назначил ему 12,5 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20230203/ubiystvo-1849426143.html
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
14:36 03.02.2023 (обновлено: 14:38 03.02.2023)
В Омске приговорили к колонии репетитора, совратившего ученицу
В Омске репетитора, совратившего десятилетнюю ученицу, приговорили к 12,5 года колонии