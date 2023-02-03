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В Омске приговорили к колонии репетитора, совратившего ученицу - РИА Новости, 03.02.2023
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В Омске приговорили к колонии репетитора, совратившего ученицу
В Омске приговорили к колонии репетитора, совратившего ученицу - РИА Новости, 03.02.2023
В Омске приговорили к колонии репетитора, совратившего ученицу
Суд приговорил репетитора из Омска к 12,5 годам колонии за сексуальное насилие над 10-летней ученицей, сообщили в пресс-службе областного СУСК РФ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:36
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происшествия
омск
россия
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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Суд приговорил репетитора из Омска к 12,5 годам колонии за сексуальное насилие над 10-летней ученицей, сообщили в пресс-службе областного СУСК РФ. Как выяснили следователи, 30-летний мужчина совершил преступление в июне 2022 года. Дело расследовалось по статье "насильственные действия сексуального характера". Суд назначил ему 12,5 лет колонии строгого режима.​ ​​
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
14:36 03.02.2023 (обновлено: 14:38 03.02.2023)
 
В Омске приговорили к колонии репетитора, совратившего ученицу

В Омске репетитора, совратившего десятилетнюю ученицу, приговорили к 12,5 года колонии

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Суд приговорил репетитора из Омска к 12,5 годам колонии за сексуальное насилие над 10-летней ученицей, сообщили в пресс-службе областного СУСК РФ.
Как выяснили следователи, 30-летний мужчина совершил преступление в июне 2022 года.
"Подсудимый совершил в отношении 10-летней девочки, посещавшей курсы дополнительного образования, действия сексуального характера. О преступлении ребенок сообщил родственникам, после чего мужчина был задержан и заключен под стражу", - отметили в следственном управлении.
Дело расследовалось по статье "насильственные действия сексуального характера". Суд назначил ему 12,5 лет колонии строгого режима.​ ​​
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