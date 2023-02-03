https://ria.ru/20230203/propavshie-1849561560.html

В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия

В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия - РИА Новости, 03.02.2023

В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия

Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть выплату 50% денежного... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:46

2023-02-03T15:46

2023-02-03T15:51

общество

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть выплату 50% денежного довольствия семьям пропавших без вести военнослужащих, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), дать поручение предусмотреть для военнослужащих, пропавших без вести, 50-процентную выплату денежного довольствия с перечислением средств семье, до выяснения судьбы военнослужащего с учетом всех обстоятельств произошедшего", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230126/vyplaty-1847623520.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мишустин, госдума рф