https://ria.ru/20230203/propavshie-1849561560.html
В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия
В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия - РИА Новости, 03.02.2023
В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть выплату 50% денежного... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:46
2023-02-03T15:46
2023-02-03T15:51
общество
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть выплату 50% денежного довольствия семьям пропавших без вести военнослужащих, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), дать поручение предусмотреть для военнослужащих, пропавших без вести, 50-процентную выплату денежного довольствия с перечислением средств семье, до выяснения судьбы военнослужащего с учетом всех обстоятельств произошедшего", - говорится в документе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ
15:46 03.02.2023 (обновлено: 15:51 03.02.2023)
В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия
В Госдуме предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину денежного довольствия