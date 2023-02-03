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В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия - РИА Новости, 03.02.2023
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В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия
В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия - РИА Новости, 03.02.2023
В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть выплату 50% денежного... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:46
2023-02-03T15:51
общество
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть выплату 50% денежного довольствия семьям пропавших без вести военнослужащих, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), дать поручение предусмотреть для военнослужащих, пропавших без вести, 50-процентную выплату денежного довольствия с перечислением средств семье, до выяснения судьбы военнослужащего с учетом всех обстоятельств произошедшего", - говорится в документе.
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общество, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ
15:46 03.02.2023 (обновлено: 15:51 03.02.2023)
 
В ГД предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину довольствия

В Госдуме предложили выплачивать семьям пропавших без вести половину денежного довольствия

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть выплату 50% денежного довольствия семьям пропавших без вести военнослужащих, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), дать поручение предусмотреть для военнослужащих, пропавших без вести, 50-процентную выплату денежного довольствия с перечислением средств семье, до выяснения судьбы военнослужащего с учетом всех обстоятельств произошедшего", - говорится в документе.
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ОбществоМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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