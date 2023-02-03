https://ria.ru/20230203/prikosnoveniya-1849339510.html

"Точки удовольствия". Ученые раскрыли секрет нежных прикосновений

"Точки удовольствия". Ученые раскрыли секрет нежных прикосновений - РИА Новости, 03.02.2023

"Точки удовольствия". Ученые раскрыли секрет нежных прикосновений

От нервных клеток кожи к нейронам головного мозга идет сигнальный путь, стимулирующий сексуальное возбуждение. Как он устроен, недавно выяснили ученые. Это... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:16

наука

биология

нейробиология

здоровье

чувства

любовь

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849333819_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_357a371a727c9b781e9065752a77d804.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. От нервных клеток кожи к нейронам головного мозга идет сигнальный путь, стимулирующий сексуальное возбуждение. Как он устроен, недавно выяснили ученые. Это первое исследование, раскрывающее связь между тактильными контактами и эмоциональным состоянием человека.Пути рождения чувствОсязание — одно из пяти основных чувств, с помощью которых люди и животные общаются и познают мир. Нейробиологи проводят специальные исследования, чтобы понять, как информация от прикосновений попадает в мозг и преобразуется в ощущения.В общих чертах процесс выглядит так. В коже, соединительной ткани и мышцах есть сенсорные клетки периферической нервной системы, которые реагируют на любое механическое воздействие. А полученные сигналы в виде электрических импульсов передают по нервным волокнам в головной мозг, где происходит их обработка.Кроме того, ученые выявили подкласс очень тонких нервов, отвечающих исключительно за прикосновения, — С-тактильные афферентные нервы. Места их концентрации на поверхности тела — своеобразные "точки удовольствий" — у мышей расположены на спинке и конечностях, у человека — в области спины и плеча, в меньшей степени — на предплечье и ладони.Недавние исследования американских ученых из Медицинской школы Гарвардского университета показали, что реакция организма на любую сенсорную информацию — будь то прикосновение руки или поцелуй в щеку — начинается еще до поступления сигналов в высшие отделы нервной системы.Первичная их обработка происходит на уровне спинного мозга и мозгового ствола, которые раньше считали просто проводящими каналами. Теперь же выяснилось, что в этих органах есть собственная сложная сеть специализированных нейронов — она и отправляет в головной мозг уже подготовленную информацию.Вся тактильная гаммаЧтобы отследить, какой путь проходят сигналы от различных типов прикосновений, ученые разработали специальную технику, позволяющую одновременно регистрировать активность нескольких групп нейронов. В ходе эксперимента зафиксировали множество сигнальных путей, различающихся в зависимости от типа тактильного воздействия. И определили, что более 90 процентов нервных клеток сенсорной области спинного мозга и мозгового ствола откликаются именно на легкие касания."Это удивительно, потому что раньше считали, что нейроны в поверхностных слоях спинного мозга в основном реагируют на температурные и болевые раздражители", — комментирует полученные результаты один из авторов исследования Дженель Рэнкин.Не менее сложной оказалась и реакция коры головного мозга на информацию, поступающую от сенсорных нейронов. Ученые установили, что мозг прекрасно отличает случайное касание от нежного поглаживания или осторожного ощупывания — и формирует соответствующее ощущение. А оно, в свою очередь, определяет реакцию.Хотя исследования проводили на мышах, биологи уверены: те же механизмы работают и у человека. Ведь высшая нервная деятельность у всех млекопитающих устроена одинаково.Волшебное касаниеВ новом исследовании ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, что тактильные сигналы от кожных сенсорных рецепторов определяют сексуальную восприимчивость. Открытие сделали благодаря инновационной технологии оптогенетики — она позволяет создавать модифицированные клетки, которые можно активировать светом.В опытах на лабораторных мышах авторы установили, что нежные прикосновения активируют нейронную цепочку, заканчивающуюся в областях мозга, связанных с удовольствием. Затем с помощью генной инженерии ученые создали линию животных, у которых ту же цепочку нервных сигналов запускает свет синей части спектра.Когда с помощью этого инструмента исследователи имитировали касания, самки принимали сексуально восприимчивую позу, даже если рядом не было потенциальных партнеров. При отключении света сексуальное возбуждение у самок исчезало и они не подпускали к себе самцов.Ученые обнаружили, что сигналы прикосновения также активируют в мозге животных так называемые центры вознаграждения. После эксперимента мыши стремились вернуться в ту часть клетки, где находились во время стимуляции, — в надежде испытать те же ощущения.В ожидании удовольствияПрямым доказательством того, что нежные прикосновения и поглаживания готовят нервную систему к сексуальной активности, стало зафиксированное специалистами высвобождение в мозге животных дофамина при активации сенсорных нейронов кожи.Дофамин называют гормоном предчувствия удовольствия и считают важной частью "системы вознаграждения" мозга. Он вырабатывается в момент предвкушения наслаждений, связанных с сексом, хорошей едой, приятными телесными ощущениями, и влияет на мотивацию.Как показали нейробиологические эксперименты, даже воспоминания о поощрении способны поднять уровень дофамина. Этот нейромедиатор закрепляет важные для выживания и продолжения рода реакции, а также участвует в формировании чувства любви и привязанности.Дофамин играет значимую роль и в когнитивной деятельности, обеспечивая возможность эффективно учиться на собственных ошибках. Нехватка этого гормона заставляет игнорировать негативный опыт и провоцирует раннее развитие неврологических заболеваний — таких, например, как болезнь Паркинсона.Кроме того, дофамин служит исходным веществом для синтеза другого гормона — норадреналина. В стрессовых ситуациях, при шоке, травмах и нервных потрясениях его уровень растет, усиливая мозговую и двигательную активность, улучшая реакцию и снижая болевую чувствительность.Так что нежные прикосновения не только повышают сексуальную активность — они положительно влияют на обучаемость и способность адаптироваться к самым разным ситуациям.Ученые надеются, что в будущем эти открытия дадут возможность разработать новые методы лечения депрессии и сексуальных расстройств. А также помогут аутистам и другим людям, испытывающим стресс от прикосновений, получать удовольствие от тактильного контакта.

https://ria.ru/20221220/migren-1839770808.html

https://ria.ru/20230115/stress-1844671746.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, нейробиология, здоровье, чувства, любовь, сша