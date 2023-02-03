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В ДНР создают базу данных о военных преступлениях ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 03.02.2023
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https://ria.ru/20230203/prestupleniya-1849636993.html
В ДНР создают базу данных о военных преступлениях ВСУ в Донбассе
В ДНР создают базу данных о военных преступлениях ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 03.02.2023
В ДНР создают базу данных о военных преступлениях ВСУ в Донбассе
В Донецкой Народной республике приступили к созданию единой базы данных, в которой будут фиксироваться военные преступления украинских войск в Донбассе,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:16
2023-02-03T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. В Донецкой Народной республике приступили к созданию единой базы данных, в которой будут фиксироваться военные преступления украинских войск в Донбассе, рассказала РИА Новости заместитель руководителя представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Наталья Шуткина. Она пояснила, что в течение всего времени конфликта в Донбассе специалистами представительства ДНР в СЦКК собраны уникальные данные в рамках документирования фактов военных преступлений вооружённых формирований Украины. Для удобства хранения, обработки, анализа и использования таких данных было разработано и сдано в пользование представительству ДНР в СЦКК специальное программное обеспечение. "Сейчас наши специалисты вносят в электронные реестры все накопленные ранее данные, синхронизируя с данными других ведомств. После полной загрузки данных заработает уникальная информационная система – Единая республиканская электронная база задокументированных фактов последствий вооруженной агрессии государства Украина в Донбассе, имеющих признаки военных преступлений", - сказала Шуткина. Она отметила, что база позволит делать самые различные статистические развернутые выборки по необходимым категориям, таких как дата, место обстрела, последствия, гибель или ранение гражданских лиц, поврежденные или разрушенные объекты инфраструктуры, жилого фонда и так далее. Также будет возможно проводить различную аналитику, в том числе сравнительную. "Надеемся, наш опыт станет положительным примером для других пострадавших регионов Российской Федерации от вооруженной агрессии Украины, и в будущем наша база пополнится данными, собранными на пострадавших территориях. Также уверены, что Украине и ее преступному руководству, развязавшему в 2014 году настоящую войну против своих граждан, несогласных с незаконным вооруженным государственным переворотом, не удастся избежать международного трибунала. База будет хранить все необходимые данные для доказательства и наказания украинских преступников столько, сколько потребуется", – рассказала Шуткина.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Украина, СЦКК
19:16 03.02.2023
 
В ДНР создают базу данных о военных преступлениях ВСУ в Донбассе

СЦКК: в ДНР создают базу данных о военных преступлениях украинских войск в Донбассе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. В Донецкой Народной республике приступили к созданию единой базы данных, в которой будут фиксироваться военные преступления украинских войск в Донбассе, рассказала РИА Новости заместитель руководителя представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Наталья Шуткина.
Она пояснила, что в течение всего времени конфликта в Донбассе специалистами представительства ДНР в СЦКК собраны уникальные данные в рамках документирования фактов военных преступлений вооружённых формирований Украины. Для удобства хранения, обработки, анализа и использования таких данных было разработано и сдано в пользование представительству ДНР в СЦКК специальное программное обеспечение.
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"Сейчас наши специалисты вносят в электронные реестры все накопленные ранее данные, синхронизируя с данными других ведомств. После полной загрузки данных заработает уникальная информационная система – Единая республиканская электронная база задокументированных фактов последствий вооруженной агрессии государства Украина в Донбассе, имеющих признаки военных преступлений", - сказала Шуткина.
Она отметила, что база позволит делать самые различные статистические развернутые выборки по необходимым категориям, таких как дата, место обстрела, последствия, гибель или ранение гражданских лиц, поврежденные или разрушенные объекты инфраструктуры, жилого фонда и так далее. Также будет возможно проводить различную аналитику, в том числе сравнительную.
"Надеемся, наш опыт станет положительным примером для других пострадавших регионов Российской Федерации от вооруженной агрессии Украины, и в будущем наша база пополнится данными, собранными на пострадавших территориях. Также уверены, что Украине и ее преступному руководству, развязавшему в 2014 году настоящую войну против своих граждан, несогласных с незаконным вооруженным государственным переворотом, не удастся избежать международного трибунала. База будет хранить все необходимые данные для доказательства и наказания украинских преступников столько, сколько потребуется", – рассказала Шуткина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассУкраинаСЦКК
 
 
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