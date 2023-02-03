https://ria.ru/20230203/pozhar-1849636508.html
В Норильске женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире
В Норильске женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 03.02.2023
В Норильске женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире
Женщина и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Норильске на севере Красноярского края, сообщается в телеграм-канале регионального главка РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:12
2023-02-03T19:12
2023-02-03T19:12
происшествия
норильск
россия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Норильске на севере Красноярского края, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ. "Сегодня в 20.26 местного времени поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме Норильска. По прибытию на место вызова было видно открытое пламя из окон квартиры. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры эвакуированы двое детей и женщина в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия не помогли, все трое погибли", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. При тушении были задействованы 31 человек и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20230203/vozgoranie-1849506299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Норильске женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире
В Норильске женщина и двое детей погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме