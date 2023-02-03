https://ria.ru/20230203/pozhar-1849636508.html

В Норильске женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире

В Норильске женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 03.02.2023

В Норильске женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире

Женщина и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Норильске на севере Красноярского края, сообщается в телеграм-канале регионального главка РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:12

2023-02-03T19:12

2023-02-03T19:12

происшествия

норильск

россия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Норильске на севере Красноярского края, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ. "Сегодня в 20.26 местного времени поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме Норильска. По прибытию на место вызова было видно открытое пламя из окон квартиры. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры эвакуированы двое детей и женщина в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия не помогли, все трое погибли", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. При тушении были задействованы 31 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20230203/vozgoranie-1849506299.html

норильск

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, норильск, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)