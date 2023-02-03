https://ria.ru/20230203/poteri-1849465883.html
Медведев оценил экономические потери Украины от столкновения с Россией
Медведев оценил экономические потери Украины от столкновения с Россией - РИА Новости, 03.02.2023
Медведев оценил экономические потери Украины от столкновения с Россией
Общие потери Украины от столкновения с Россией достигли 830–850 миллиардов долларов, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:46
2023-02-03T11:46
2023-02-03T12:13
специальная военная операция на украине
экономика
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Общие потери Украины от столкновения с Россией достигли 830–850 миллиардов долларов, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале привел данные, ссылаясь на Goldman Sachs, согласно которым в конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35–36%. "А общие её потери от столкновения с Россией достигли 830–850 миллиардов долларов. И это при том, что в 2021 году ВВП страны составлял 200 миллиардов долларов", - написал он. "Это рекордное падение вынуждено было признать даже их министерство экономики как наихудший результат в истории страны", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Дмитрий Медведев
11:46 03.02.2023 (обновлено: 12:13 03.02.2023)
Медведев оценил экономические потери Украины от столкновения с Россией
Медведев: потери Украины от столкновения с Россией составили до 850 миллиардов долларов