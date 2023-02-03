https://ria.ru/20230203/poteri-1849465883.html

Медведев оценил экономические потери Украины от столкновения с Россией

Медведев оценил экономические потери Украины от столкновения с Россией - РИА Новости, 03.02.2023

Медведев оценил экономические потери Украины от столкновения с Россией

Общие потери Украины от столкновения с Россией достигли 830–850 миллиардов долларов, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:46

2023-02-03T11:46

2023-02-03T12:13

специальная военная операция на украине

экономика

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Общие потери Украины от столкновения с Россией достигли 830–850 миллиардов долларов, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале привел данные, ссылаясь на Goldman Sachs, согласно которым в конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35–36%. "А общие её потери от столкновения с Россией достигли 830–850 миллиардов долларов. И это при том, что в 2021 году ВВП страны составлял 200 миллиардов долларов", - написал он. "Это рекордное падение вынуждено было признать даже их министерство экономики как наихудший результат в истории страны", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849308209.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, украина, дмитрий медведев