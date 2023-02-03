Рейтинг@Mail.ru
Белорусские предприятия нашли МСП-поставщиков в России при поддержке КМСП - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/postavschiki-1849513232.html
Белорусские предприятия нашли МСП-поставщиков в России при поддержке КМСП
Белорусские предприятия нашли МСП-поставщиков в России при поддержке КМСП - РИА Новости, 03.02.2023
Белорусские предприятия нашли МСП-поставщиков в России при поддержке КМСП
Ряд крупных белорусских предприятий при поддержке Корпорации МСП (КМСП) подписали соглашения о производственной кооперации с российскими представителями малого... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:03
2023-02-03T14:03
корпорация мсп
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ряд крупных белорусских предприятий при поддержке Корпорации МСП (КМСП) подписали соглашения о производственной кооперации с российскими представителями малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба института развития.Отмечается, что заказчики и поставщики смогли найти друг друга благодаря сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой выступает КМСП."Сегодня на МСП.РФ представлено около 300 запросных позиций от 11 белорусских компаний, среди которых – промышленное оборудование, строительные материалы, продовольственные товары и другое. Российский малый и средний бизнес может стать поставщиком для белорусских компаний и встроиться в их систему поставок, в том числе на рынки третьих стран", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Так, "Минский тракторный завод" подписал соглашение производственной кооперации с "Лениногорским механическим заводом" (Татарстан); "БЕЛАЗ" - с "Московским подшипниковым заводом N7", а также с челябинским производителем рукавов высокого давления "РВД Урал". В свою очередь, белорусский производитель пластиковых изделий "Инвет" договорился о поставках полиэтилена в гранулах с питерской "Пласто СПБ".Как сообщают в КМСП, всего на платформе МСП.РФ сегодня представлено более 400 запросных позиций от более 30 зарубежных компаний из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Турции и Омана. По состоянию на январь 2023 года, заключено 12 соглашений, еще 3 находятся в высокой степени готовности. Лидерами по числу соглашений являются Белоруссия и Армения.МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело. Она создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230126/bank-1847572500.html
https://ria.ru/20230118/podderzhka-1845737034.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, белоруссия
Корпорация МСП, Белоруссия
14:03 03.02.2023
 

Белорусские предприятия нашли МСП-поставщиков в России при поддержке КМСП

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ряд крупных белорусских предприятий при поддержке Корпорации МСП (КМСП) подписали соглашения о производственной кооперации с российскими представителями малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба института развития.
Отмечается, что заказчики и поставщики смогли найти друг друга благодаря сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой выступает КМСП.
"Сегодня на МСП.РФ представлено около 300 запросных позиций от 11 белорусских компаний, среди которых – промышленное оборудование, строительные материалы, продовольственные товары и другое. Российский малый и средний бизнес может стать поставщиком для белорусских компаний и встроиться в их систему поставок, в том числе на рынки третьих стран", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Логотип корпорации МСП
26 января, 13:29
МСП Банк: волжский центр здоровья и отдыха посетили более 300 тысяч человек
Так, "Минский тракторный завод" подписал соглашение производственной кооперации с "Лениногорским механическим заводом" (Татарстан); "БЕЛАЗ" - с "Московским подшипниковым заводом N7", а также с челябинским производителем рукавов высокого давления "РВД Урал". В свою очередь, белорусский производитель пластиковых изделий "Инвет" договорился о поставках полиэтилена в гранулах с питерской "Пласто СПБ".
Как сообщают в КМСП, всего на платформе МСП.РФ сегодня представлено более 400 запросных позиций от более 30 зарубежных компаний из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Турции и Омана. По состоянию на январь 2023 года, заключено 12 соглашений, еще 3 находятся в высокой степени готовности. Лидерами по числу соглашений являются Белоруссия и Армения.
МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело. Она создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
МСП Банк - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 14:53
МСП Банк поддержал создателя цифровых решений из Иваново
 
Корпорация МСПБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала