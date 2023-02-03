https://ria.ru/20230203/postavschiki-1849513232.html

Белорусские предприятия нашли МСП-поставщиков в России при поддержке КМСП

Белорусские предприятия нашли МСП-поставщиков в России при поддержке КМСП - РИА Новости, 03.02.2023

Белорусские предприятия нашли МСП-поставщиков в России при поддержке КМСП

Ряд крупных белорусских предприятий при поддержке Корпорации МСП (КМСП) подписали соглашения о производственной кооперации с российскими представителями малого... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:03

2023-02-03T14:03

2023-02-03T14:03

корпорация мсп

белоруссия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ряд крупных белорусских предприятий при поддержке Корпорации МСП (КМСП) подписали соглашения о производственной кооперации с российскими представителями малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба института развития.Отмечается, что заказчики и поставщики смогли найти друг друга благодаря сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой выступает КМСП."Сегодня на МСП.РФ представлено около 300 запросных позиций от 11 белорусских компаний, среди которых – промышленное оборудование, строительные материалы, продовольственные товары и другое. Российский малый и средний бизнес может стать поставщиком для белорусских компаний и встроиться в их систему поставок, в том числе на рынки третьих стран", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Так, "Минский тракторный завод" подписал соглашение производственной кооперации с "Лениногорским механическим заводом" (Татарстан); "БЕЛАЗ" - с "Московским подшипниковым заводом N7", а также с челябинским производителем рукавов высокого давления "РВД Урал". В свою очередь, белорусский производитель пластиковых изделий "Инвет" договорился о поставках полиэтилена в гранулах с питерской "Пласто СПБ".Как сообщают в КМСП, всего на платформе МСП.РФ сегодня представлено более 400 запросных позиций от более 30 зарубежных компаний из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Турции и Омана. По состоянию на январь 2023 года, заключено 12 соглашений, еще 3 находятся в высокой степени готовности. Лидерами по числу соглашений являются Белоруссия и Армения.МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело. Она создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230126/bank-1847572500.html

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белоруссия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, белоруссия