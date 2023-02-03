Белорусские предприятия нашли МСП-поставщиков в России при поддержке КМСП
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© Корпорация МСП
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ряд крупных белорусских предприятий при поддержке Корпорации МСП (КМСП) подписали соглашения о производственной кооперации с российскими представителями малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба института развития.
Отмечается, что заказчики и поставщики смогли найти друг друга благодаря сервису "Производственная кооперация и сбыт" на Цифровой платформе МСП.РФ, оператором которой выступает КМСП.
"Сегодня на МСП.РФ представлено около 300 запросных позиций от 11 белорусских компаний, среди которых – промышленное оборудование, строительные материалы, продовольственные товары и другое. Российский малый и средний бизнес может стать поставщиком для белорусских компаний и встроиться в их систему поставок, в том числе на рынки третьих стран", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Так, "Минский тракторный завод" подписал соглашение производственной кооперации с "Лениногорским механическим заводом" (Татарстан); "БЕЛАЗ" - с "Московским подшипниковым заводом N7", а также с челябинским производителем рукавов высокого давления "РВД Урал". В свою очередь, белорусский производитель пластиковых изделий "Инвет" договорился о поставках полиэтилена в гранулах с питерской "Пласто СПБ".
Как сообщают в КМСП, всего на платформе МСП.РФ сегодня представлено более 400 запросных позиций от более 30 зарубежных компаний из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Турции и Омана. По состоянию на январь 2023 года, заключено 12 соглашений, еще 3 находятся в высокой степени готовности. Лидерами по числу соглашений являются Белоруссия и Армения.
МСП.РФ - государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело. Она создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития при участии бизнеса. В настоящее время пользователям платформы во всех регионах доступно более 20 федеральных сервисов и более 400 федеральных и региональных мер поддержки бизнеса. Платформа развивается в соответствии с нацпроектом МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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