https://ria.ru/20230203/poshliny-1849629810.html

ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин

ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин - РИА Новости, 03.02.2023

ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин

Евросоюз продолжит в нынешнем году допускать на свой рынок товары из Украины без пошлин, как это было и в прошлом году, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:50

2023-02-03T18:50

2023-02-03T18:50

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

экономика

украина

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз продолжит в нынешнем году допускать на свой рынок товары из Украины без пошлин, как это было и в прошлом году, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте ЕК. "Так это было в прошлом году, так это будет и в этом году", - пояснила глава ЕК.

https://ria.ru/20230203/pomosch-1849606633.html

украина

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еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, экономика, украина