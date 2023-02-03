https://ria.ru/20230203/poshliny-1849629810.html
ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин
ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин - РИА Новости, 03.02.2023
ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин
Евросоюз продолжит в нынешнем году допускать на свой рынок товары из Украины без пошлин, как это было и в прошлом году, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:50
2023-02-03T18:50
2023-02-03T18:50
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
экономика
украина
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз продолжит в нынешнем году допускать на свой рынок товары из Украины без пошлин, как это было и в прошлом году, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте ЕК. "Так это было в прошлом году, так это будет и в этом году", - пояснила глава ЕК.
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еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, экономика, украина
Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Экономика, Украина
ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин
Урсула фон дер Ляйен: ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин