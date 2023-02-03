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ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин - РИА Новости, 03.02.2023
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ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин
ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин - РИА Новости, 03.02.2023
ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин
Евросоюз продолжит в нынешнем году допускать на свой рынок товары из Украины без пошлин, как это было и в прошлом году, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:50
2023-02-03T18:50
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
экономика
украина
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз продолжит в нынешнем году допускать на свой рынок товары из Украины без пошлин, как это было и в прошлом году, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте ЕК. "Так это было в прошлом году, так это будет и в этом году", - пояснила глава ЕК.
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еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, экономика, украина
Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Экономика, Украина
18:50 03.02.2023
 
ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин

Урсула фон дер Ляйен: ЕС продолжит допускать на свой рынок украинские товары без пошлин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз продолжит в нынешнем году допускать на свой рынок товары из Украины без пошлин, как это было и в прошлом году, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, которая была показана на сайте ЕК.
"Мы продолжим программу беспошлинного доступа на рынок, то есть, товары из Украины смогут поступать беспошлинно в Евросоюз", - сообщила она.
"Так это было в прошлом году, так это будет и в этом году", - пояснила глава ЕК.
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ЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенЭкономикаУкраина
 
 
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