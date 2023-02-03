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Власти Кубани опровергли фейк о введении военного положения в регионе - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/polozhenie-1849563358.html
Власти Кубани опровергли фейк о введении военного положения в регионе
Власти Кубани опровергли фейк о введении военного положения в регионе - РИА Новости, 03.02.2023
Власти Кубани опровергли фейк о введении военного положения в регионе
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о введении военного положения в регионе, назвав такую рассылку провокацией и очередным вбросом. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:50
2023-02-03T15:50
специальная военная операция на украине
краснодарский край
безопасность
технологии
россия
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОДАР, 3 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о введении военного положения в регионе, назвав такую рассылку провокацией и очередным вбросом. Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в интернете стал распространяться фальшивый документ с информацией, что власти региона якобы готовятся к военному положению. В шапке письма стоит название и адрес организации "Центр предупреждения чрезвычайных ситуаций". "Авторы поста распространяют фейковую информацию. Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани. На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует. По указанному в шапке фальшивого письма адресу находится жилой дом. Да и само фейковое письмо составлено с грубыми ошибками", - говорится в сообщении.
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краснодарский край, безопасность, технологии, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Безопасность, Технологии, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:50 03.02.2023
 
Власти Кубани опровергли фейк о введении военного положения в регионе

Оперштаб Кубани назвал слухи о введении военного положения в регионе вбросом и провокацией

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗима в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 3 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о введении военного положения в регионе, назвав такую рассылку провокацией и очередным вбросом.
Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в интернете стал распространяться фальшивый документ с информацией, что власти региона якобы готовятся к военному положению. В шапке письма стоит название и адрес организации "Центр предупреждения чрезвычайных ситуаций".
"Авторы поста распространяют фейковую информацию. Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани. На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует. По указанному в шапке фальшивого письма адресу находится жилой дом. Да и само фейковое письмо составлено с грубыми ошибками", - говорится в сообщении.
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