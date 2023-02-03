https://ria.ru/20230203/polozhenie-1849563358.html

Власти Кубани опровергли фейк о введении военного положения в регионе

Власти Кубани опровергли фейк о введении военного положения в регионе - РИА Новости, 03.02.2023

Власти Кубани опровергли фейк о введении военного положения в регионе

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о введении военного положения в регионе, назвав такую рассылку провокацией и очередным вбросом. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:50

2023-02-03T15:50

2023-02-03T15:50

специальная военная операция на украине

краснодарский край

безопасность

технологии

россия

ситуация в днр и лнр

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КРАСНОДАР, 3 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о введении военного положения в регионе, назвав такую рассылку провокацией и очередным вбросом. Как сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале, в интернете стал распространяться фальшивый документ с информацией, что власти региона якобы готовятся к военному положению. В шапке письма стоит название и адрес организации "Центр предупреждения чрезвычайных ситуаций". "Авторы поста распространяют фейковую информацию. Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани. На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует. По указанному в шапке фальшивого письма адресу находится жилой дом. Да и само фейковое письмо составлено с грубыми ошибками", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230120/feyk-1846282535.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодарский край, безопасность, технологии, россия, ситуация в днр и лнр