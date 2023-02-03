https://ria.ru/20230203/politika-1849468888.html
Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров
Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров - РИА Новости, 03.02.2023
Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров
Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:53
2023-02-03T11:53
2023-02-03T11:53
россия
сергей лавров
владимир путин
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/13/1562661346_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_7b9b2e908789f228aafb66adc11137ec.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная концепция внешней политики РФ. Все новые элементы и задачи в ней учтены", - сказал он, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом
https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/13/1562661346_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_40b686eb99f94d9e0df6ee80231feadc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, владимир путин, единая россия
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Единая Россия
Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров
Лавров: обновленная концепция внешней политики находится на рассмотрении у Путина