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Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров - РИА Новости, 03.02.2023
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Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров
Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров - РИА Новости, 03.02.2023
Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров
Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:53
2023-02-03T11:53
россия
сергей лавров
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная концепция внешней политики РФ. Все новые элементы и задачи в ней учтены", - сказал он, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом
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россия, сергей лавров, владимир путин, единая россия
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Единая Россия
11:53 03.02.2023
 
Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров

Лавров: обновленная концепция внешней политики находится на рассмотрении у Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная концепция внешней политики РФ. Все новые элементы и задачи в ней учтены", - сказал он, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом
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