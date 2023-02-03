https://ria.ru/20230203/politika-1849468888.html

Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров

Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров - РИА Новости, 03.02.2023

Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики, заявил Лавров

Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:53

2023-02-03T11:53

2023-02-03T11:53

россия

сергей лавров

владимир путин

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/13/1562661346_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_7b9b2e908789f228aafb66adc11137ec.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас на рассмотрении у президента находится обновленная концепция внешней политики РФ. Все новые элементы и задачи в ней учтены", - сказал он, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом

https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, владимир путин, единая россия