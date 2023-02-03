Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/pokhorony-1849575045.html
В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон
В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон - РИА Новости, 03.02.2023
В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон
Судмедэксперт, бывший полицейский и сотрудники ритуального агентства подозреваются в коррупции при организации похорон в Мордовии, сообщает региональное... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:20
2023-02-03T16:20
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Судмедэксперт, бывший полицейский и сотрудники ритуального агентства подозреваются в коррупции при организации похорон в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, оказывающий ритуальные услуги индивидуальный предприниматель и его подчиненные передавали взятки судебно-медицинскому эксперту за оперативное сообщение им сведений о фактах смерти граждан и месте нахождения их тел. За каждый переданный адрес судмедэксперту систематически перечислялись на банковскую карту 2-3 тысячи рублей. Всего таким образом с августа 2019 по октябрь 2022 года судмедэксперт получил более 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки) и статье 291 УК РФ (дача взятки). Отмечается, что также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции. "С июня 2020 по июль 2021 года мужчина, состоявший на тот момент в должности участкового уполномоченного полиции, получил от представителей ритуального агентства взятку в размере 45 тысяч рублей за сообщение сведений об умерших", - подчеркивается в сообщении. Всего в качестве подозреваемых допрошены пять человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения, устанавливаются их возможные соучастники.
https://ria.ru/20230203/torgovlya-1849572454.html
https://realty.ria.ru/20230203/vzyatki-1849567919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Мордовия
16:20 03.02.2023
 
В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон

В Мордовии расследуют дело о похоронных взятках с участием судмедэксперта и участкового

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Судмедэксперт, бывший полицейский и сотрудники ритуального агентства подозреваются в коррупции при организации похорон в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, оказывающий ритуальные услуги индивидуальный предприниматель и его подчиненные передавали взятки судебно-медицинскому эксперту за оперативное сообщение им сведений о фактах смерти граждан и месте нахождения их тел. За каждый переданный адрес судмедэксперту систематически перечислялись на банковскую карту 2-3 тысячи рублей. Всего таким образом с августа 2019 по октябрь 2022 года судмедэксперт получил более 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки) и статье 291 УК РФ (дача взятки).
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 16:06
Петербургских главврача и акушерку заподозрили в торговле детьми
Отмечается, что также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции. "С июня 2020 по июль 2021 года мужчина, состоявший на тот момент в должности участкового уполномоченного полиции, получил от представителей ритуального агентства взятку в размере 45 тысяч рублей за сообщение сведений об умерших", - подчеркивается в сообщении.
Всего в качестве подозреваемых допрошены пять человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения, устанавливаются их возможные соучастники.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 15:59
Обвинение запросило для челябинского депутата 10 лет за взятки ноутбуками
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала