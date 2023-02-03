https://ria.ru/20230203/pokhorony-1849575045.html
В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон
В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон - РИА Новости, 03.02.2023
В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон
Судмедэксперт, бывший полицейский и сотрудники ритуального агентства подозреваются в коррупции при организации похорон в Мордовии, сообщает региональное... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:20
2023-02-03T16:20
2023-02-03T16:20
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Судмедэксперт, бывший полицейский и сотрудники ритуального агентства подозреваются в коррупции при организации похорон в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, оказывающий ритуальные услуги индивидуальный предприниматель и его подчиненные передавали взятки судебно-медицинскому эксперту за оперативное сообщение им сведений о фактах смерти граждан и месте нахождения их тел. За каждый переданный адрес судмедэксперту систематически перечислялись на банковскую карту 2-3 тысячи рублей. Всего таким образом с августа 2019 по октябрь 2022 года судмедэксперт получил более 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки) и статье 291 УК РФ (дача взятки). Отмечается, что также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции. "С июня 2020 по июль 2021 года мужчина, состоявший на тот момент в должности участкового уполномоченного полиции, получил от представителей ритуального агентства взятку в размере 45 тысяч рублей за сообщение сведений об умерших", - подчеркивается в сообщении. Всего в качестве подозреваемых допрошены пять человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения, устанавливаются их возможные соучастники.
https://ria.ru/20230203/torgovlya-1849572454.html
https://realty.ria.ru/20230203/vzyatki-1849567919.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Мордовия
В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон
В Мордовии расследуют дело о похоронных взятках с участием судмедэксперта и участкового