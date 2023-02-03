https://ria.ru/20230203/pokhorony-1849575045.html

В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон

В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон - РИА Новости, 03.02.2023

В Мордовии расследуют дело о коррупции при организации похорон

Судмедэксперт, бывший полицейский и сотрудники ритуального агентства подозреваются в коррупции при организации похорон в Мордовии, сообщает региональное... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:20

2023-02-03T16:20

2023-02-03T16:20

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Судмедэксперт, бывший полицейский и сотрудники ритуального агентства подозреваются в коррупции при организации похорон в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, оказывающий ритуальные услуги индивидуальный предприниматель и его подчиненные передавали взятки судебно-медицинскому эксперту за оперативное сообщение им сведений о фактах смерти граждан и месте нахождения их тел. За каждый переданный адрес судмедэксперту систематически перечислялись на банковскую карту 2-3 тысячи рублей. Всего таким образом с августа 2019 по октябрь 2022 года судмедэксперт получил более 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки) и статье 291 УК РФ (дача взятки). Отмечается, что также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции. "С июня 2020 по июль 2021 года мужчина, состоявший на тот момент в должности участкового уполномоченного полиции, получил от представителей ритуального агентства взятку в размере 45 тысяч рублей за сообщение сведений об умерших", - подчеркивается в сообщении. Всего в качестве подозреваемых допрошены пять человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения, устанавливаются их возможные соучастники.

https://ria.ru/20230203/torgovlya-1849572454.html

https://realty.ria.ru/20230203/vzyatki-1849567919.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия