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В США арестовали похитителя редких обезьян - РИА Новости, 03.02.2023
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В США арестовали похитителя редких обезьян
В США арестовали похитителя редких обезьян - РИА Новости, 03.02.2023
В США арестовали похитителя редких обезьян
Полиция арестовала мужчину по делу о похищении двух редких обезьян из зоопарка американского города Даллас, сообщает NBC News. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:35
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в мире
даллас
техас
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Полиция арестовала мужчину по делу о похищении двух редких обезьян из зоопарка американского города Даллас, сообщает NBC News. "Полиция арестовала 24-летнего мужчину в связи с пропажей двух обезьян породы тамарин из зоопарка Далласа", - сообщает телеканал. Мужчину задержали по наводке и обвинили в жестоком обращении с животными, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что полиция Далласа обнаружила двух похищенных тамаринов Беллу и Финна, ветеринары убедились, что животные не пострадали. Сам зоопарк, старейший и крупнейший в штате Техас, увеличил до 25 тысяч долларов награду за поимку обидчиков своих питомцев. За последний месяц там из вольера сбежал дымчатый леопард, через такую же дыру в ограждении чудом не выбрались обезьяны-лангуры, от непонятно как полученных травм умер африканский ушастый гриф. В минувший понедельник зоопарк недосчитался двух обезьян породы императорский тамарин. Зоопарк и городская полиция опубликовали фотографию молодого афроамериканца с просьбой помочь в его опознании.
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в мире, даллас, техас
В мире, Даллас, Техас
19:35 03.02.2023
 
В США арестовали похитителя редких обезьян

В США полиция арестовала мужчину по делу о похищении редких обезьян из зоопарка Далласа

© Фото : Dallas Police Dept/TwitterОдин из двух пропавших из зоопарка Далласа тамаринов в шкафу заброшенного дома в Ланкастере, штат Техас
Один из двух пропавших из зоопарка Далласа тамаринов в шкафу заброшенного дома в Ланкастере, штат Техас - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Dallas Police Dept/Twitter
Один из двух пропавших из зоопарка Далласа тамаринов в шкафу заброшенного дома в Ланкастере, штат Техас
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Полиция арестовала мужчину по делу о похищении двух редких обезьян из зоопарка американского города Даллас, сообщает NBC News.
"Полиция арестовала 24-летнего мужчину в связи с пропажей двух обезьян породы тамарин из зоопарка Далласа", - сообщает телеканал.
Мужчину задержали по наводке и обвинили в жестоком обращении с животными, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция Далласа обнаружила двух похищенных тамаринов Беллу и Финна, ветеринары убедились, что животные не пострадали. Сам зоопарк, старейший и крупнейший в штате Техас, увеличил до 25 тысяч долларов награду за поимку обидчиков своих питомцев. За последний месяц там из вольера сбежал дымчатый леопард, через такую же дыру в ограждении чудом не выбрались обезьяны-лангуры, от непонятно как полученных травм умер африканский ушастый гриф. В минувший понедельник зоопарк недосчитался двух обезьян породы императорский тамарин. Зоопарк и городская полиция опубликовали фотографию молодого афроамериканца с просьбой помочь в его опознании.
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