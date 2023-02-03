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В США арестовали похитителя редких обезьян

В США арестовали похитителя редких обезьян - РИА Новости, 03.02.2023

В США арестовали похитителя редких обезьян

Полиция арестовала мужчину по делу о похищении двух редких обезьян из зоопарка американского города Даллас, сообщает NBC News. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:35

2023-02-03T19:35

2023-02-03T19:35

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Полиция арестовала мужчину по делу о похищении двух редких обезьян из зоопарка американского города Даллас, сообщает NBC News. "Полиция арестовала 24-летнего мужчину в связи с пропажей двух обезьян породы тамарин из зоопарка Далласа", - сообщает телеканал. Мужчину задержали по наводке и обвинили в жестоком обращении с животными, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что полиция Далласа обнаружила двух похищенных тамаринов Беллу и Финна, ветеринары убедились, что животные не пострадали. Сам зоопарк, старейший и крупнейший в штате Техас, увеличил до 25 тысяч долларов награду за поимку обидчиков своих питомцев. За последний месяц там из вольера сбежал дымчатый леопард, через такую же дыру в ограждении чудом не выбрались обезьяны-лангуры, от непонятно как полученных травм умер африканский ушастый гриф. В минувший понедельник зоопарк недосчитался двух обезьян породы императорский тамарин. Зоопарк и городская полиция опубликовали фотографию молодого афроамериканца с просьбой помочь в его опознании.

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в мире, даллас, техас