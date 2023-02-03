https://ria.ru/20230203/pogoda-1849417452.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:15
2023-02-03T08:15
2023-02-03T08:15
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами небольшой снег, в столице около нуля, по области от минус 3 до плюс 2. Ветер южный, слабый, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление будет без существенных изменений - 742 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230201/pogoda-1848837488.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, александр синенков
Общество, Москва, Александр Синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидают небольшой снег и около нуля градусов