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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.02.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:15
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общество
москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами небольшой снег, в столице около нуля, по области от минус 3 до плюс 2. Ветер южный, слабый, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление будет без существенных изменений - 742 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, александр синенков
Общество, Москва, Александр Синенков
08:15 03.02.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидают небольшой снег и около нуля градусов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами небольшой снег, в столице около нуля, по области от минус 3 до плюс 2. Ветер южный, слабый, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление будет без существенных изменений - 742 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваАлександр Синенков
 
 
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