https://ria.ru/20230203/pogoda-1849417452.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.02.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:15

2023-02-03T08:15

2023-02-03T08:15

общество

москва

александр синенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840332010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_417ed563f68829062c6274c8e5c107fe.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и около нуля градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами небольшой снег, в столице около нуля, по области от минус 3 до плюс 2. Ветер южный, слабый, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление будет без существенных изменений - 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230201/pogoda-1848837488.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, александр синенков