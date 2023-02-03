https://ria.ru/20230203/peregovory-1849537762.html

Полянский назвал последствия оттягивания Западом переговоров по Украине

Полянский назвал последствия оттягивания Западом переговоров по Украине - РИА Новости, 03.02.2023

Полянский назвал последствия оттягивания Западом переговоров по Украине

В постоянном представительстве России при ООН заявили, что чем дольше Запад будет оттягивать переговоры с Россией по ситуации на Украине, тем хуже будут... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:54

2023-02-03T14:54

2023-02-03T14:54

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В постоянном представительстве России при ООН заявили, что чем дольше Запад будет оттягивать переговоры с Россией по ситуации на Украине, тем хуже будут последствия для Киева. "Они (переговоры – ред.) неизбежно произойдут. Однако это, скорее, будут переговоры России с Западом, Украина продемонстрировала полную утрату суверенитета. Чем дольше Запад ждет, тем хуже будет исход для Киева", - заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский изданию Newsweek. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему "неинтересно" встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Издание Newsweek также сообщило, что в Белом доме и ЦРУ опровергли сообщения в СМИ о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал передать России 20% территории Украины для завершения конфликта. Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков писала, что глава ЦРУ в середине января этого года предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения, по данным издания, подразумевали передачу России "около 20% территории Украины", что может быть примерно равно территории Донбасса. По сообщению газеты, которая ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в РФ и на Украине такое предложение отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже назвал уткой утверждения о том, что директор ЦРУ приезжал в Москву и предлагал 20% территории Украины.

https://ria.ru/20230126/vooruzheniya-1847674478.html

https://ria.ru/20230126/vengriya-1847730201.html

https://ria.ru/20230203/tramp-1849403858.html

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в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий полянский, украина, оон