https://ria.ru/20230203/peregovory-1849493284.html

В офисе Зеленского заявили, что "сейчас не время" для переговоров с Россией

В офисе Зеленского заявили, что "сейчас не время" для переговоров с Россией - РИА Новости, 03.02.2023

В офисе Зеленского заявили, что "сейчас не время" для переговоров с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "сейчас не время" для переговоров с РФ. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:00

2023-02-03T13:00

2023-02-03T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

михаил подоляк

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "сейчас не время" для переговоров с РФ. "Сейчас не время вести переговоры", - заявил Подоляк в интервью испанской газете 20 minutos, отвечая на вопрос, ведет ли Киев сейчас переговоры с РФ. При этом он утверждал, что это "Россия не хочет вести переговоры". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр