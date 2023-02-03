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В офисе Зеленского заявили, что "сейчас не время" для переговоров с Россией
В офисе Зеленского заявили, что "сейчас не время" для переговоров с Россией - РИА Новости, 03.02.2023
В офисе Зеленского заявили, что "сейчас не время" для переговоров с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "сейчас не время" для переговоров с РФ. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T13:00
2023-02-03T13:00
2023-02-03T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "сейчас не время" для переговоров с РФ. "Сейчас не время вести переговоры", - заявил Подоляк в интервью испанской газете 20 minutos, отвечая на вопрос, ведет ли Киев сейчас переговоры с РФ. При этом он утверждал, что это "Россия не хочет вести переговоры". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского заявили, что "сейчас не время" для переговоров с Россией
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: сейчас не время вести переговоры с Россией