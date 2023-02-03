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Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения военкору WarGonzo Пегову - РИА Новости, 03.02.2023
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Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения военкору WarGonzo Пегову
Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения военкору WarGonzo Пегову - РИА Новости, 03.02.2023
Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения военкору WarGonzo Пегову
Генпрокуратура Украины заочно обвинила военкора проекта WarGonzo Семена Пегова в "оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников", говорится РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:38
2023-02-03T16:38
в мире
украина
донбасс
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Украины заочно обвинила военкора проекта WarGonzo Семена Пегова в "оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников", говорится в сообщении ведомства. Фамилия Пегова не называется, но прокуратура публикует его фото, упоминая, что он неоднократно посещал республики Донбасса, также является обладателем государственных наград РФ, которые, в том числе, получал лично от президента России Владимира Путина. В ноябре 2022 года Путин наградил Пегова орденом Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга" после ранения, полученного журналистом в Донбассе в октябре. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221101/zhurnalisty-1828532279.html
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в мире, украина, донбасс, генеральная прокуратура украины
В мире, Украина, Донбасс, Генеральная прокуратура Украины
16:38 03.02.2023
 
Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения военкору WarGonzo Пегову

В Киеве заочно обвинили военкора WarGonzo Пегова в "оправдании агрессии против Украины"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСемен Пегов
Семен Пегов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Семен Пегов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Украины заочно обвинила военкора проекта WarGonzo Семена Пегова в "оправдании агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников", говорится в сообщении ведомства.
Фамилия Пегова не называется, но прокуратура публикует его фото, упоминая, что он неоднократно посещал республики Донбасса, также является обладателем государственных наград РФ, которые, в том числе, получал лично от президента России Владимира Путина.
В ноябре 2022 года Путин наградил Пегова орденом Мужества "за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга" после ранения, полученного журналистом в Донбассе в октябре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Евгений Поддубный, военный корреспондент, ВГТРК - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября 2022, 22:45Специальная военная операция на Украине
Поддубный готов предоставить свидетельства охоты Киева на военкоров
 
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