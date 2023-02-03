https://ria.ru/20230203/palestina-1849477664.html

Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД

Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.02.2023

Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД

Давление на Палестинскую национальную администрацию с целью добиться от нее осуждения РФ за проведение операции на Украине сохраняется, в том числе со стороны... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:21

2023-02-03T12:21

2023-02-03T12:24

в мире

палестина

россия

рияд аль-малики

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731191084_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_210ac247f035035145b05d8591daafa6.jpg

РАМАЛЛАХ, 3 фев - РИА Новости. Давление на Палестинскую национальную администрацию с целью добиться от нее осуждения РФ за проведение операции на Украине сохраняется, в том числе со стороны стран Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. "На прошлой неделе мы были в Брюсселе, где встречались с 27 министрами иностранных дел стран ЕС. Некоторые из них, не все, может быть, две или три страны, поднимали вопрос Украины и России. Но, очевидно, мы ответили быстро и решительно", - сообщил аль-Малики. По его словам, Палестинская администрация не намерена изменять своим принципам и менять позицию по этому вопросу.

https://ria.ru/20230129/konflikt-1848258893.html

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, палестина, россия, рияд аль-малики, евросоюз