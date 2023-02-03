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Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.02.2023
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Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД
Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.02.2023
Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД
Давление на Палестинскую национальную администрацию с целью добиться от нее осуждения РФ за проведение операции на Украине сохраняется, в том числе со стороны... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:21
2023-02-03T12:24
в мире
палестина
россия
рияд аль-малики
евросоюз
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РАМАЛЛАХ, 3 фев - РИА Новости. Давление на Палестинскую национальную администрацию с целью добиться от нее осуждения РФ за проведение операции на Украине сохраняется, в том числе со стороны стран Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. "На прошлой неделе мы были в Брюсселе, где встречались с 27 министрами иностранных дел стран ЕС. Некоторые из них, не все, может быть, две или три страны, поднимали вопрос Украины и России. Но, очевидно, мы ответили быстро и решительно", - сообщил аль-Малики. По его словам, Палестинская администрация не намерена изменять своим принципам и менять позицию по этому вопросу.
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в мире, палестина, россия, рияд аль-малики, евросоюз
В мире, Палестина, Россия, Рияд аль-Малики, Евросоюз
12:21 03.02.2023 (обновлено: 12:24 03.02.2023)
 
Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД

Глава МИД аль-Малики: страны ЕС давят на Палестину, чтобы она осудила действия России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
Читать ria.ru в
РАМАЛЛАХ, 3 фев - РИА Новости. Давление на Палестинскую национальную администрацию с целью добиться от нее осуждения РФ за проведение операции на Украине сохраняется, в том числе со стороны стран Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
"На прошлой неделе мы были в Брюсселе, где встречались с 27 министрами иностранных дел стран ЕС. Некоторые из них, не все, может быть, две или три страны, поднимали вопрос Украины и России. Но, очевидно, мы ответили быстро и решительно", - сообщил аль-Малики.
По его словам, Палестинская администрация не намерена изменять своим принципам и менять позицию по этому вопросу.
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В миреПалестинаРоссияРияд аль-МаликиЕвросоюз
 
 
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