https://ria.ru/20230203/palestina-1849477664.html
Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД
Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.02.2023
Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД
Давление на Палестинскую национальную администрацию с целью добиться от нее осуждения РФ за проведение операции на Украине сохраняется, в том числе со стороны... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:21
2023-02-03T12:21
2023-02-03T12:24
в мире
палестина
россия
рияд аль-малики
евросоюз
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РАМАЛЛАХ, 3 фев - РИА Новости. Давление на Палестинскую национальную администрацию с целью добиться от нее осуждения РФ за проведение операции на Украине сохраняется, в том числе со стороны стран Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. "На прошлой неделе мы были в Брюсселе, где встречались с 27 министрами иностранных дел стран ЕС. Некоторые из них, не все, может быть, две или три страны, поднимали вопрос Украины и России. Но, очевидно, мы ответили быстро и решительно", - сообщил аль-Малики. По его словам, Палестинская администрация не намерена изменять своим принципам и менять позицию по этому вопросу.
https://ria.ru/20230129/konflikt-1848258893.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, россия, рияд аль-малики, евросоюз
В мире, Палестина, Россия, Рияд аль-Малики, Евросоюз
12:21 03.02.2023 (обновлено: 12:24 03.02.2023)
Страны ЕС добиваются от Палестины осуждения России, заявил глава МИД
Глава МИД аль-Малики: страны ЕС давят на Палестину, чтобы она осудила действия России