https://ria.ru/20230203/palestina-1849474760.html
Блинкен не требовал от Палестины осудить Россию, заявил Рияд аль-Малики
Блинкен не требовал от Палестины осудить Россию, заявил Рияд аль-Малики - РИА Новости, 03.02.2023
Блинкен не требовал от Палестины осудить Россию, заявил Рияд аль-Малики
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей поездки в регион не обращался к Палестине с требованием осудить Россию на фоне конфликта на Украине, поняв, что эти РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:07
2023-02-03T12:07
2023-02-03T12:07
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палестина
россия
украина
рияд аль-малики
энтони блинкен
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РАМАЛЛАХ, 3 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей поездки в регион не обращался к Палестине с требованием осудить Россию на фоне конфликта на Украине, поняв, что эти попытки вновь потерпят неудачу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Блинкен находился с визитом в регионе 29-31 января, посетив Египет, Израиль и Палестину. "Нет, в этот раз он не говорил об Украине и России. Да, на предыдущих встречах он это делал, но не на этой, потому что, я думаю, он пришел к выводу, что не сможет добиться осуждения от нас", - сказал аль-Малики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, россия, украина, рияд аль-малики, энтони блинкен
В мире, Палестина, Россия, Украина, Рияд аль-Малики, Энтони Блинкен
Блинкен не требовал от Палестины осудить Россию, заявил Рияд аль-Малики
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики: Блинкен не обращался с требованием осудить Россию