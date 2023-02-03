https://ria.ru/20230203/palestina-1849474760.html

Блинкен не требовал от Палестины осудить Россию, заявил Рияд аль-Малики

Блинкен не требовал от Палестины осудить Россию, заявил Рияд аль-Малики - РИА Новости, 03.02.2023

Блинкен не требовал от Палестины осудить Россию, заявил Рияд аль-Малики

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей поездки в регион не обращался к Палестине с требованием осудить Россию на фоне конфликта на Украине, поняв, что эти РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:07

2023-02-03T12:07

2023-02-03T12:07

в мире

палестина

россия

украина

рияд аль-малики

энтони блинкен

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РАМАЛЛАХ, 3 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей поездки в регион не обращался к Палестине с требованием осудить Россию на фоне конфликта на Украине, поняв, что эти попытки вновь потерпят неудачу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Блинкен находился с визитом в регионе 29-31 января, посетив Египет, Израиль и Палестину. "Нет, в этот раз он не говорил об Украине и России. Да, на предыдущих встречах он это делал, но не на этой, потому что, я думаю, он пришел к выводу, что не сможет добиться осуждения от нас", - сказал аль-Малики.

https://ria.ru/20230129/vstrecha-1848278716.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, россия, украина, рияд аль-малики, энтони блинкен