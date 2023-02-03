https://ria.ru/20230203/otnosheniya-1849451869.html
МИД Китая прокомментировал отношения с Москвой
МИД Китая прокомментировал отношения с Москвой - РИА Новости, 03.02.2023
МИД Китая прокомментировал отношения с Москвой
Россия и Китай будут активно развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:09
2023-02-03T11:09
2023-02-03T11:09
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ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Россия и Китай будут активно развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят Москву в подчиненное положение, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, также заявил Лавров. "Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения, неконфронтации, и не направлены против третьих сторон, они обусловлены ясной исторической логикой и обладают мощной внутренней движущей силой. Обе стороны будут продолжать активно развивать сотрудничество в различных областях под стратегическим руководством глав двух государств на благо двух народов", - сказала дипломат.
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китай, россия, сергей лавров, мид кнр, в мире
Китай, Россия, Сергей Лавров, МИД КНР, В мире
МИД Китая прокомментировал отношения с Москвой
МИД Китая: Пекин и Москва будут энергично продвигать сотрудничество во всех областях
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Россия и Китай будут активно развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят Москву в подчиненное положение, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, также заявил Лавров.
"Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения, неконфронтации, и не направлены против третьих сторон, они обусловлены ясной исторической логикой и обладают мощной внутренней движущей силой. Обе стороны будут продолжать активно развивать сотрудничество в различных областях под стратегическим руководством глав двух государств на благо двух народов", - сказала дипломат.