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МИД Китая прокомментировал отношения с Москвой - РИА Новости, 03.02.2023
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МИД Китая прокомментировал отношения с Москвой
МИД Китая прокомментировал отношения с Москвой - РИА Новости, 03.02.2023
МИД Китая прокомментировал отношения с Москвой
Россия и Китай будут активно развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:09
2023-02-03T11:09
китай
россия
сергей лавров
мид кнр
в мире
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ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Россия и Китай будут активно развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят Москву в подчиненное положение, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, также заявил Лавров. "Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения, неконфронтации, и не направлены против третьих сторон, они обусловлены ясной исторической логикой и обладают мощной внутренней движущей силой. Обе стороны будут продолжать активно развивать сотрудничество в различных областях под стратегическим руководством глав двух государств на благо двух народов", - сказала дипломат.
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китай, россия, сергей лавров, мид кнр, в мире
Китай, Россия, Сергей Лавров, МИД КНР, В мире
11:09 03.02.2023
 
МИД Китая прокомментировал отношения с Москвой

МИД Китая: Пекин и Москва будут энергично продвигать сотрудничество во всех областях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМальчик держит российский и китайский флаги
Мальчик держит российский и китайский флаги - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Мальчик держит российский и китайский флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 фев - РИА Новости. Россия и Китай будут активно развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Желающих напугать Россию Китаем хватает, это продиктовано желанием затруднить сотрудничество Москвы и Пекина, отношения РФ и КНР взаимовыгодные, они не ставят Москву в подчиненное положение, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, также заявил Лавров.
"Китайско-российские отношения строятся на принципах неприсоединения, неконфронтации, и не направлены против третьих сторон, они обусловлены ясной исторической логикой и обладают мощной внутренней движущей силой. Обе стороны будут продолжать активно развивать сотрудничество в различных областях под стратегическим руководством глав двух государств на благо двух народов", - сказала дипломат.
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