https://ria.ru/20230203/oruzhie-1849408917.html

В Китае предупредили Запад о последствиях накачки оружием Украины

В Китае предупредили Запад о последствиях накачки оружием Украины - РИА Новости, 03.02.2023

В Китае предупредили Запад о последствиях накачки оружием Украины

Поставки западного вооружения Украине грозят обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами, такое мнение в статье для... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T04:20

2023-02-03T04:20

2023-02-03T05:23

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оружие

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Поставки западного вооружения Украине грозят обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами, такое мнение в статье для китайского издания South China Morning Post высказала журналист Мариам Шах.По ее словам, уже достаточно доказательств того, что западное оружие из Украины переправляется на черные рынки, откуда расползается по всему миру, провоцируя гонку вооружений."Политика накачивания Украины оружием повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Она может привести к затяжному конфликту в Сирии, Афганистане и Ливии", — отметила Шах.C начала украинского конфликта, напомнила она, коллективный Запад направил Киеву вооружения на миллиарды долларов, а в ходе недавнего саммита на авиабазе "Рамштайн", члены НАТО обязались передать киевскому режиму новую помощь, назвав ее "беспрецедентной" по своему масштабу.Ранее западные СМИ сообщали, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Это совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров (против имеющихся у Украины снарядов с дальностью 80 километров).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849398101.html

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в мире, украина, россия, сша, нато, запад, оружие