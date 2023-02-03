https://ria.ru/20230203/opros-1849584470.html

Опрос показал, что 92% учеников липецких школ довольны качеством питания

Опрос показал, что 92% учеников липецких школ довольны качеством питания - РИА Новости, 03.02.2023

Опрос показал, что 92% учеников липецких школ довольны качеством питания

Большинство учащихся Липецкой области – 92% –довольны качеством питания в школьных столовых. Это результат реализации регионального проекта, запущенного в 2020... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:47

2023-02-03T16:47

2023-02-03T16:47

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Большинство учащихся Липецкой области – 92% –довольны качеством питания в школьных столовых. Это результат реализации регионального проекта, запущенного в 2020 году, участниками которого стали 267 школ региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что проект по оценке качества питания был разработан в связи с неудовлетворительной организацией питания детей в школах и домах–интернатах Липецкой области. За два года ситуацию удалось изменить кардинально.Как пояснил Артамонов, благодаря специально разработанному приложению с помощью QR-кода дети сами могут оценить меню, внести изменения или пожелания. Вся информация от юных липчан ежемесячно анализируется, а школьное меню совершенствуется с учетом мнения учащихся и их родителей. Кроме этого, в регионе действует горячая линия, организованная профильным управлением по вопросам организации школьного питания."Питанию школьников уделяется очень пристальное внимание. Помимо проверки отчетных документов регулярно проводятся рейды по учебным заведениям, в которых принимают участие представители органов власти, надзорных организаций, общественники и родители. Они смотрят не только за тем, в каком виде подаются блюда детям, но и проверяют, удобный ли график для приема пищи, в надлежащем ли состоянии содержатся пищеблоки, обеденные залы и прочее", – отметил Артамонов.Он также добавил, что для организации питания 54 тысяч учащихся начальных классов из федерального бюджета выделено более 400 миллионов рублей, еще 142 миллиона рублей – средства областной казны. Стоимость питания, которое состоит их горячего блюда и напитка, на одного ученика начальной школы в Липецкой области составляет 80 рублей в день.

https://ria.ru/20230203/sotsobekty-1849465626.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов