В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области бессрочно продлили желтый уровень террористической опасности
Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области с 4 февраля на весь период, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую", - отметил Старовойт в своём Telegram-канале.
В пятницу власти Брянской области также информировали, что "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения.
В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" и "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять - специальным распоряжением.
"Желтый" уровень террористической безопасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.