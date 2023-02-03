Рейтинг@Mail.ru
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/opasnost-1849578836.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 03.02.2023
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области с 4 февраля на весь период, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:34
2023-02-03T16:34
курская область
брянская область
россия
владимир путин
роман старовойт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785462898_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_b13167e2620b14638e26ac25d81f0a09.jpg
ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области с 4 февраля на весь период, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую", - отметил Старовойт в своём Telegram-канале. В пятницу власти Брянской области также информировали, что "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения. В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" и "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять - специальным распоряжением. "Желтый" уровень террористической безопасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230201/voennye-1849054132.html
курская область
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785462898_217:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_3c0a1335d0f5a8990e1aaa3bf3892f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, брянская область, россия, владимир путин, роман старовойт, общество
Курская область, Брянская область, Россия, Владимир Путин, Роман Старовойт, Общество
16:34 03.02.2023
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области бессрочно продлили желтый уровень террористической опасности

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области с 4 февраля на весь период, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую", - отметил Старовойт в своём Telegram-канале.
В пятницу власти Брянской области также информировали, что "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения.
В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" и "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять - специальным распоряжением.
"Желтый" уровень террористической безопасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
ВС России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 18:08Специальная военная операция на Украине
Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным
 
Курская областьБрянская областьРоссияВладимир ПутинРоман СтаровойтОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала