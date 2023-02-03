https://ria.ru/20230203/opasnost-1849578836.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 03.02.2023

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области с 4 февраля на весь период, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:34

2023-02-03T16:34

2023-02-03T16:34

курская область

брянская область

россия

владимир путин

роман старовойт

общество

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ВОРОНЕЖ, 3 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области с 4 февраля на весь период, пока будут нужны дополнительные меры защиты, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую", - отметил Старовойт в своём Telegram-канале. В пятницу власти Брянской области также информировали, что "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения. В конце января президент России Владимир Путин внес изменения в указы "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" и "Порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допмер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять - специальным распоряжением. "Желтый" уровень террористической безопасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230201/voennye-1849054132.html

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Варвара Скокшина

курская область, брянская область, россия, владимир путин, роман старовойт, общество