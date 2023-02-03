https://ria.ru/20230203/obuchenie-1849633021.html
В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ
В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ
Несколько тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:59
2023-02-03T18:59
2023-02-03T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
мариуш блащак
нато
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg
ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Несколько тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве. "Польша к этому моменту обучила несколько тысяч украинских солдат", - сказал Блащак, его выступление цитирует Польское телевидение. Он пояснил, что за обучение украинских военнослужащих отвечает командование 11-й механизированной дивизии. "Это дивизия, которая расквартирована в юго-западной части нашей страны. Она имеет доступ к полигону", - сказал польский министр. Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Украине, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах является подтверждением того, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
польша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed54f0579e74887c2af60e0a167dc68c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, мариуш блащак, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Мариуш Блащак, НАТО, Киев
В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ
Глава Минобороны Блащак сообщил, что несколько тысяч солдат ВСУ прошли обучение в Польше