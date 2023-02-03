https://ria.ru/20230203/obuchenie-1849633021.html

В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ

В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023

В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ

Несколько тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:59

2023-02-03T18:59

2023-02-03T18:59

специальная военная операция на украине

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украина

мариуш блащак

нато

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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Несколько тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве. "Польша к этому моменту обучила несколько тысяч украинских солдат", - сказал Блащак, его выступление цитирует Польское телевидение. Он пояснил, что за обучение украинских военнослужащих отвечает командование 11-й механизированной дивизии. "Это дивизия, которая расквартирована в юго-западной части нашей страны. Она имеет доступ к полигону", - сказал польский министр. Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Украине, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах является подтверждением того, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

польша

украина

киев

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в мире, польша, украина, мариуш блащак, нато, киев