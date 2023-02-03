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В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/obuchenie-1849633021.html
В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ
В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ
Несколько тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:59
2023-02-03T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
мариуш блащак
нато
киев
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Несколько тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве. "Польша к этому моменту обучила несколько тысяч украинских солдат", - сказал Блащак, его выступление цитирует Польское телевидение. Он пояснил, что за обучение украинских военнослужащих отвечает командование 11-й механизированной дивизии. "Это дивизия, которая расквартирована в юго-западной части нашей страны. Она имеет доступ к полигону", - сказал польский министр. Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Украине, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах является подтверждением того, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, польша, украина, мариуш блащак, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Мариуш Блащак, НАТО, Киев
18:59 03.02.2023
 
В Минобороны Польши заявили, что обучили несколько тысяч солдат ВСУ

Глава Минобороны Блащак сообщил, что несколько тысяч солдат ВСУ прошли обучение в Польше

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Несколько тысяч украинских солдат прошли обучение в Польше, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Киеве.
"Польша к этому моменту обучила несколько тысяч украинских солдат", - сказал Блащак, его выступление цитирует Польское телевидение.
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Он пояснил, что за обучение украинских военнослужащих отвечает командование 11-й механизированной дивизии.
"Это дивизия, которая расквартирована в юго-западной части нашей страны. Она имеет доступ к полигону", - сказал польский министр.
Россия неоднократно заявляла о недопустимости военной помощи Запада Украине, включая поставки оружия и обучение военных. В частности, в Москве указывали, что подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах является подтверждением того, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаМариуш БлащакНАТОКиев
 
 
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