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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849549062.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 03.02.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Женщина пострадала в Петровском районе Донецка в пятницу в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:15
2023-02-03T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Женщина пострадала в Петровском районе Донецка в пятницу в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Родионова, 2 пострадала женщина 1962 года рождения", - отмечается в Telegram-канале представительства. Украинские войска в пятницу ведут интенсивный обстрел Петровского района города, по данным ведомства, с начала суток по нему выпущено 15 ракет из РСЗО и более 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
15:15 03.02.2023
 
При обстреле Донецка пострадала женщина

СЦКК ДНР: при обстреле Донецка со стороны украинских военных пострадала женщина

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Женщина пострадала в Петровском районе Донецка в пятницу в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Родионова, 2 пострадала женщина 1962 года рождения", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Украинские войска в пятницу ведут интенсивный обстрел Петровского района города, по данным ведомства, с начала суток по нему выпущено 15 ракет из РСЗО и более 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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