https://ria.ru/20230203/obstrel-1849549062.html

При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 03.02.2023

При обстреле Донецка пострадала женщина

Женщина пострадала в Петровском районе Донецка в пятницу в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:15

2023-02-03T15:15

2023-02-03T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg

ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Женщина пострадала в Петровском районе Донецка в пятницу в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Родионова, 2 пострадала женщина 1962 года рождения", - отмечается в Telegram-канале представительства. Украинские войска в пятницу ведут интенсивный обстрел Петровского района города, по данным ведомства, с начала суток по нему выпущено 15 ракет из РСЗО и более 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк