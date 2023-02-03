https://ria.ru/20230203/obstrel-1849549062.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 03.02.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Женщина пострадала в Петровском районе Донецка в пятницу в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:15
2023-02-03T15:15
2023-02-03T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 3 фев – РИА Новости. Женщина пострадала в Петровском районе Донецка в пятницу в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Родионова, 2 пострадала женщина 1962 года рождения", - отмечается в Telegram-канале представительства. Украинские войска в пятницу ведут интенсивный обстрел Петровского района города, по данным ведомства, с начала суток по нему выпущено 15 ракет из РСЗО и более 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка пострадала женщина
СЦКК ДНР: при обстреле Донецка со стороны украинских военных пострадала женщина