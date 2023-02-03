https://ria.ru/20230203/obstrel-1849505476.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.02.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку и Ясиноватой 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:39

2023-02-03T13:39

2023-02-03T13:43

специальная военная операция на украине

донецк

в мире

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донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку и Ясиноватой 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Кроме того, в 13.25 украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато