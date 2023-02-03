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Кремль негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2023
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Кремль негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты, заявил Песков
Кремль негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2023
Кремль негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты, заявил Песков
В Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски, заявил журналистам... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:44
2023-02-03T12:44
экономика
россия
цены на нефть
австралия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Негативно, мы уже говорили об этом... Но мы естественно, предпринимаем меры с тем, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают", - ответил Песков на вопрос журналистов об отношении к эмбарго на российские нефтепродукты со стороны европейских стран. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля. В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849258149.html
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экономика, россия, цены на нефть, австралия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Цены на нефть, Австралия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:44 03.02.2023
 
Кремль негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты, заявил Песков

Песков: в Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты, принимаются меры

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, принимают меры, чтобы захеджировать связанные с этим риски, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативно, мы уже говорили об этом... Но мы естественно, предпринимаем меры с тем, чтобы захеджировать наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают", - ответил Песков на вопрос журналистов об отношении к эмбарго на российские нефтепродукты со стороны европейских стран.
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Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля.
В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.
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