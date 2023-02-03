https://ria.ru/20230203/natsionalizatsiya-1849581905.html

Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО

Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО - РИА Новости, 03.02.2023

Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО

Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на нужды участников специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:40

2023-02-03T16:40

2023-02-03T16:56

безопасность

экономика

республика крым

украина

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на нужды участников специальной военной операции, заявил глава республики Сергей Аксенов.В пятницу решением крымского парламента принято решение о национализации крымского имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов."Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что все без исключения национализированные объекты продадут с торгов. "Моя принципиальная позиция - все продать. Ничего в другие формы оставлять, ни в аренды никакие, не будем. Первоочередные деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей родины, выполняющих задачи специальной военной операции", - добавил Аксенов.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.

https://radiosputnik.ria.ru/20230202/krym-1849153083.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849504767.html

республика крым

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, экономика, республика крым, украина, россия, сергей аксенов (политик)