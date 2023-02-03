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Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО - РИА Новости, 03.02.2023
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Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО
Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО - РИА Новости, 03.02.2023
Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО
Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на нужды участников специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:40
2023-02-03T16:56
безопасность
экономика
республика крым
украина
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на нужды участников специальной военной операции, заявил глава республики Сергей Аксенов.В пятницу решением крымского парламента принято решение о национализации крымского имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов."Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что все без исключения национализированные объекты продадут с торгов. "Моя принципиальная позиция - все продать. Ничего в другие формы оставлять, ни в аренды никакие, не будем. Первоочередные деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей родины, выполняющих задачи специальной военной операции", - добавил Аксенов.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20230202/krym-1849153083.html
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безопасность, экономика, республика крым, украина, россия, сергей аксенов (политик)
Безопасность, Экономика, Республика Крым, Украина, Россия, Сергей Аксенов (политик)
16:40 03.02.2023 (обновлено: 16:56 03.02.2023)
 
Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО

Аксенов: средства от продажи имущества украинских олигархов в Крыму направят на СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на нужды участников специальной военной операции, заявил глава республики Сергей Аксенов.
В пятницу решением крымского парламента принято решение о национализации крымского имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 10:06В России
В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков и нескольких заводов
"Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все без исключения национализированные объекты продадут с торгов. "Моя принципиальная позиция - все продать. Ничего в другие формы оставлять, ни в аренды никакие, не будем. Первоочередные деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей родины, выполняющих задачи специальной военной операции", - добавил Аксенов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.
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БезопасностьЭкономикаРеспублика КрымУкраинаРоссияСергей Аксенов (политик)
 
 
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