https://ria.ru/20230203/natsionalizatsiya-1849581905.html
Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО
Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО - РИА Новости, 03.02.2023
Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО
Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на нужды участников специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:40
2023-02-03T16:40
2023-02-03T16:56
безопасность
экономика
республика крым
украина
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на нужды участников специальной военной операции, заявил глава республики Сергей Аксенов.В пятницу решением крымского парламента принято решение о национализации крымского имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов."Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что все без исключения национализированные объекты продадут с торгов. "Моя принципиальная позиция - все продать. Ничего в другие формы оставлять, ни в аренды никакие, не будем. Первоочередные деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей родины, выполняющих задачи специальной военной операции", - добавил Аксенов.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.
https://radiosputnik.ria.ru/20230202/krym-1849153083.html
https://ria.ru/20230203/krym-1849504767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, экономика, республика крым, украина, россия, сергей аксенов (политик)
Безопасность, Экономика, Республика Крым, Украина, Россия, Сергей Аксенов (политик)
16:40 03.02.2023 (обновлено: 16:56 03.02.2023)
Средства от продажи имущества украинских олигархов направят на СВО
Аксенов: средства от продажи имущества украинских олигархов в Крыму направят на СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости.
Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму будут направлены на нужды участников специальной военной операции, заявил
глава республики Сергей Аксенов.
В пятницу решением крымского парламента принято решение о национализации крымского имущества ряда украинских олигархов, бизнесменов, политиков, а также банков и заводов.
"Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все без исключения национализированные объекты продадут с торгов. "Моя принципиальная позиция - все продать. Ничего в другие формы оставлять, ни в аренды никакие, не будем. Первоочередные деньги, вырученные от продажи этих объектов, в первую очередь пустить на оснащение подразделений, выполняющих долг по защите нашей родины, выполняющих задачи специальной военной операции", - добавил Аксенов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России
недружественные действия.