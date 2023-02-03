https://ria.ru/20230203/naemniki-1849549670.html

Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в ВСУ

Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023

Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в ВСУ

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил в Крыму подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, в рамках визита на... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:16

2023-02-03T15:16

2023-02-03T15:25

специальная военная операция на украине

республика крым

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

европа

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил в Крыму подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, в рамках визита на полуостров и в Херсонскую область, сообщили в пресс-службе ведомства. "На одном из полигонов в Республике Крым глава ведомства проверил подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, навыки владения различными видами оружия, элементы тактической и огневой подготовки. Генерал армии Виктор Золотов дал высокую оценку подготовке личного состава, вручив подразделению Росгвардии снайперскую винтовку одной из последних модификаций", - рассказали в Росгвардии. Золотов отметил, что в зоне СВО у противника становится больше наемников из Европы. Но несмотря на их значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, во время боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку. В ведомстве напомнили, что кроме участия в боевых действиях "на самых ответственных участках" росгвардейцы обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп. Также росгвардейцы ежедневно ищут схроны с оружием, боеприпасами и разминируют территории. Инженерные подразделения Росгвардии с начала СВО на освобожденных территориях уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов. Саперы ведомства очистили от неразорвавшихся снарядов сотни частных домовладений и участков, а также около 17 тысяч километров дорог. Кроме этого, военнослужащие Росгвардии помогают местным жителям продуктами и медикаментами, сопровождают гуманитарные колонны и охраняют общественный порядок. Глава ведомства проверил, как организована служебно-боевая деятельность, оценил условия службы и быта, пообщался с личным составом и вручил отличившимся в ходе СВО росгвардейцам Орден Мужества, медали "За отвагу" и медаль Суворова. В Росгвардии добавили, что с начала СВО 10 офицеров войск удостоены званий Героев Российской Федерации, а ещё более 20 тысяч получили государственные и ведомственные награды.

https://ria.ru/20230124/naemniki-1847024028.html

республика крым

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), европа, вооруженные силы украины