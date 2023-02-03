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Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/naemniki-1849549670.html
Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в ВСУ
Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в ВСУ - РИА Новости, 03.02.2023
Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в ВСУ
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил в Крыму подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, в рамках визита на... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:16
2023-02-03T15:25
специальная военная операция на украине
республика крым
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
европа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил в Крыму подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, в рамках визита на полуостров и в Херсонскую область, сообщили в пресс-службе ведомства. "На одном из полигонов в Республике Крым глава ведомства проверил подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, навыки владения различными видами оружия, элементы тактической и огневой подготовки. Генерал армии Виктор Золотов дал высокую оценку подготовке личного состава, вручив подразделению Росгвардии снайперскую винтовку одной из последних модификаций", - рассказали в Росгвардии. Золотов отметил, что в зоне СВО у противника становится больше наемников из Европы. Но несмотря на их значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, во время боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку. В ведомстве напомнили, что кроме участия в боевых действиях "на самых ответственных участках" росгвардейцы обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп. Также росгвардейцы ежедневно ищут схроны с оружием, боеприпасами и разминируют территории. Инженерные подразделения Росгвардии с начала СВО на освобожденных территориях уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов. Саперы ведомства очистили от неразорвавшихся снарядов сотни частных домовладений и участков, а также около 17 тысяч километров дорог. Кроме этого, военнослужащие Росгвардии помогают местным жителям продуктами и медикаментами, сопровождают гуманитарные колонны и охраняют общественный порядок. Глава ведомства проверил, как организована служебно-боевая деятельность, оценил условия службы и быта, пообщался с личным составом и вручил отличившимся в ходе СВО росгвардейцам Орден Мужества, медали "За отвагу" и медаль Суворова. В Росгвардии добавили, что с начала СВО 10 офицеров войск удостоены званий Героев Российской Федерации, а ещё более 20 тысяч получили государственные и ведомственные награды.
https://ria.ru/20230124/naemniki-1847024028.html
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республика крым, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), европа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Европа, Вооруженные силы Украины
15:16 03.02.2023 (обновлено: 15:25 03.02.2023)
 
Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа наемников из Европы в ВСУ

Глава Росгвардии Золотов заявил о росте числа европейских наемников в зоне спецоперации

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил в Крыму подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, в рамках визита на полуостров и в Херсонскую область, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На одном из полигонов в Республике Крым глава ведомства проверил подготовку снайперов, участвующих в специальной военной операции, навыки владения различными видами оружия, элементы тактической и огневой подготовки. Генерал армии Виктор Золотов дал высокую оценку подготовке личного состава, вручив подразделению Росгвардии снайперскую винтовку одной из последних модификаций", - рассказали в Росгвардии.
Золотов отметил, что в зоне СВО у противника становится больше наемников из Европы. Но несмотря на их значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, во время боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку.
В ведомстве напомнили, что кроме участия в боевых действиях "на самых ответственных участках" росгвардейцы обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп. Также росгвардейцы ежедневно ищут схроны с оружием, боеприпасами и разминируют территории.
Инженерные подразделения Росгвардии с начала СВО на освобожденных территориях уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов. Саперы ведомства очистили от неразорвавшихся снарядов сотни частных домовладений и участков, а также около 17 тысяч километров дорог.
Кроме этого, военнослужащие Росгвардии помогают местным жителям продуктами и медикаментами, сопровождают гуманитарные колонны и охраняют общественный порядок.
Глава ведомства проверил, как организована служебно-боевая деятельность, оценил условия службы и быта, пообщался с личным составом и вручил отличившимся в ходе СВО росгвардейцам Орден Мужества, медали "За отвагу" и медаль Суворова.
В Росгвардии добавили, что с начала СВО 10 офицеров войск удостоены званий Героев Российской Федерации, а ещё более 20 тысяч получили государственные и ведомственные награды.
Очень много зарубежной речи – российский боец о наемниках под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 11:59Специальная военная операция на Украине
Российский боец рассказал о западных наемниках под Авдеевкой
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
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