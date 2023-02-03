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Почти 1100 врачей за три года на Ямале получили максимальные "северные"
Почти 1100 врачей за три года на Ямале получили максимальные "северные" - РИА Новости, 03.02.2023
Почти 1100 врачей за три года на Ямале получили максимальные "северные"
Почти 1100 врачей и 3200 педагогов за три года на Ямале получили максимальную северную надбавку к зарплате, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:32
2023-02-03T15:32
2023-02-03T15:32
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
россия
антон котяков
социальные выплаты
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Почти 1100 врачей и 3200 педагогов за три года на Ямале получили максимальную северную надбавку к зарплате, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков провели рабочую встречу, основной темой которой стала ямальская инициатива о выплате максимальной северной надбавки для работников федеральных структур в районах Крайнего Севера.На сегодняшний день Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ об установлении полной северной надбавки для сотрудников федеральных учреждений районов Крайнего Севера. Документ проходит этапы публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Ожидается, что изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2023 года. С предложением внести изменения в федеральное законодательство Дмитрий Артюхов обратился к президенту России в ходе личной встречи в марте прошлого года. Глава государства идею одобрил и поручил правительству внести соответствующие предложения."Выплата северных надбавок с первого дня работы – важная тема для регионов всего российского Севера… Когда изменения вступят в силу, это будет большое подспорье как для самих федеральных служащих, так и для регионов в вопросе привлечениях высококлассных специалистов", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямал, россия, антон котяков, социальные выплаты, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Россия, Антон Котяков, социальные выплаты, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Почти 1100 врачей и 3200 педагогов за три года на Ямале получили максимальную северную надбавку к зарплате, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
и министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков
провели рабочую встречу, основной темой которой стала ямальская инициатива о выплате максимальной северной надбавки для работников федеральных структур в районах Крайнего Севера.
"В ходе беседы Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал первым в стране применил эту практику для работников окружных структур. В округе мера поддержки действует с 1 января 2020 года. И это дало свои результаты: в округ удается привлечь топовых специалистов. Прежде всего, это востребованные на Ямале врачи и педагоги. В сфере здравоохранения за три года максимальную надбавку смогли получить почти 1100 врачей и 1600 сотрудников из числа среднего медперсонала, в сфере образования – 3200 педагогов в школах, колледжах и детских садах", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ об установлении полной северной надбавки для сотрудников федеральных учреждений районов Крайнего Севера. Документ проходит этапы публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Ожидается, что изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2023 года. С предложением внести изменения в федеральное законодательство Дмитрий Артюхов обратился к президенту России в ходе личной встречи в марте прошлого года. Глава государства идею одобрил и поручил правительству внести соответствующие предложения.
"Выплата северных надбавок с первого дня работы – важная тема для регионов всего российского Севера… Когда изменения вступят в силу, это будет большое подспорье как для самих федеральных служащих, так и для регионов в вопросе привлечениях высококлассных специалистов", - приводятся в сообщении слова Артюхова.