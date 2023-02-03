https://ria.ru/20230203/nadbavki-1849557246.html

Почти 1100 врачей за три года на Ямале получили максимальные "северные"

Почти 1100 врачей за три года на Ямале получили максимальные "северные" - РИА Новости, 03.02.2023

Почти 1100 врачей за три года на Ямале получили максимальные "северные"

Почти 1100 врачей и 3200 педагогов за три года на Ямале получили максимальную северную надбавку к зарплате, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:32

2023-02-03T15:32

2023-02-03T15:32

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

россия

антон котяков

социальные выплаты

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798451844_106:0:3188:1734_1920x0_80_0_0_42de52ff3392f94da0d5d5fdf6315229.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Почти 1100 врачей и 3200 педагогов за три года на Ямале получили максимальную северную надбавку к зарплате, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков провели рабочую встречу, основной темой которой стала ямальская инициатива о выплате максимальной северной надбавки для работников федеральных структур в районах Крайнего Севера.На сегодняшний день Минтруд России разработал проект постановления правительства РФ о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ об установлении полной северной надбавки для сотрудников федеральных учреждений районов Крайнего Севера. Документ проходит этапы публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Ожидается, что изменения могут вступить в силу уже с 1 сентября 2023 года. С предложением внести изменения в федеральное законодательство Дмитрий Артюхов обратился к президенту России в ходе личной встречи в марте прошлого года. Глава государства идею одобрил и поручил правительству внести соответствующие предложения."Выплата северных надбавок с первого дня работы – важная тема для регионов всего российского Севера… Когда изменения вступят в силу, это будет большое подспорье как для самих федеральных служащих, так и для регионов в вопросе привлечениях высококлассных специалистов", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

https://ria.ru/20221128/granty-1834764488.html

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, ямал, россия, антон котяков, социальные выплаты, ямало-ненецкий автономный округ (янао)