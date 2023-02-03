https://ria.ru/20230203/moskva-1849433155.html
Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта
Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта - РИА Новости, 03.02.2023
Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта
Столичный производитель роботизированных комплексов "Интеллектуальные Робот Системы" получил от города льготный заем на развитие экспортной деятельности,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:12
2023-02-03T10:12
2023-02-03T10:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичный производитель роботизированных комплексов "Интеллектуальные Робот Системы" получил от города льготный заем на развитие экспортной деятельности, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Заем в 100 миллионов рублей предоставлен предприятию на пять лет по льготной ставке 5,5% годовых. Благодаря такой поддержке компания сможет увеличить объем экспорта по действующим контрактам на поставку продукции с нынешних семи до 200 миллионов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что заемные средства были предоставлены компании Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Экспорт". Продукт предусматривает направление средств предприятием на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, полностью или частично поставляемой за рубеж. Средства в объеме до 300 миллионов рублей можно получить по ставке от 3% годовых на срок до пяти лет.Компания "Интеллектуальные Робот Системы" проектирует, внедряет и производит оборудование для автоматизации и роботизации технологических процессов сварки, резки, лазерной обработки, напыления и других.
https://ria.ru/20230203/kotlovka-1849423528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичный производитель роботизированных комплексов "Интеллектуальные Робот Системы" получил от города льготный заем на развитие экспортной деятельности, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Заем в 100 миллионов рублей предоставлен предприятию на пять лет по льготной ставке 5,5% годовых. Благодаря такой поддержке компания сможет увеличить объем экспорта по действующим контрактам на поставку продукции с нынешних семи до 200 миллионов рублей", - сказал вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Уточняется, что заемные средства были предоставлены компании Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Экспорт". Продукт предусматривает направление средств предприятием на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, полностью или частично поставляемой за рубеж. Средства в объеме до 300 миллионов рублей можно получить по ставке от 3% годовых на срок до пяти лет.
Компания "Интеллектуальные Робот Системы" проектирует, внедряет и производит оборудование для автоматизации и роботизации технологических процессов сварки, резки, лазерной обработки, напыления и других.
"Полученные от города средства будут способствовать развитию производства и потенциала компании. Благодаря займу предприятие сможет увеличить выпуск оборудования, которое будет направлено на экспорт, а также создать новые рабочие места", – отметил директор компании Антон Бычковский.