https://ria.ru/20230203/moskva-1849433155.html

Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта

Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта - РИА Новости, 03.02.2023

Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта

Столичный производитель роботизированных комплексов "Интеллектуальные Робот Системы" получил от города льготный заем на развитие экспортной деятельности,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:12

2023-02-03T10:12

2023-02-03T10:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичный производитель роботизированных комплексов "Интеллектуальные Робот Системы" получил от города льготный заем на развитие экспортной деятельности, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Заем в 100 миллионов рублей предоставлен предприятию на пять лет по льготной ставке 5,5% годовых. Благодаря такой поддержке компания сможет увеличить объем экспорта по действующим контрактам на поставку продукции с нынешних семи до 200 миллионов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что заемные средства были предоставлены компании Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Экспорт". Продукт предусматривает направление средств предприятием на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, полностью или частично поставляемой за рубеж. Средства в объеме до 300 миллионов рублей можно получить по ставке от 3% годовых на срок до пяти лет.Компания "Интеллектуальные Робот Системы" проектирует, внедряет и производит оборудование для автоматизации и роботизации технологических процессов сварки, резки, лазерной обработки, напыления и других.

https://ria.ru/20230203/kotlovka-1849423528.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)