Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/moskva-1849433155.html
Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта
Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта - РИА Новости, 03.02.2023
Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта
Столичный производитель роботизированных комплексов "Интеллектуальные Робот Системы" получил от города льготный заем на развитие экспортной деятельности,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:12
2023-02-03T10:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cd7912fa8439664795be953aa524309.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичный производитель роботизированных комплексов "Интеллектуальные Робот Системы" получил от города льготный заем на развитие экспортной деятельности, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Заем в 100 миллионов рублей предоставлен предприятию на пять лет по льготной ставке 5,5% годовых. Благодаря такой поддержке компания сможет увеличить объем экспорта по действующим контрактам на поставку продукции с нынешних семи до 200 миллионов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что заемные средства были предоставлены компании Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Экспорт". Продукт предусматривает направление средств предприятием на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, полностью или частично поставляемой за рубеж. Средства в объеме до 300 миллионов рублей можно получить по ставке от 3% годовых на срок до пяти лет.Компания "Интеллектуальные Робот Системы" проектирует, внедряет и производит оборудование для автоматизации и роботизации технологических процессов сварки, резки, лазерной обработки, напыления и других.
https://ria.ru/20230203/kotlovka-1849423528.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590469_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06e9d39a5f4f007deedcc73e2f4f1c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
10:12 03.02.2023
 

Ефимов: Москва выдала производителю роботов заем на развитие экспорта

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Столичный производитель роботизированных комплексов "Интеллектуальные Робот Системы" получил от города льготный заем на развитие экспортной деятельности, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Заем в 100 миллионов рублей предоставлен предприятию на пять лет по льготной ставке 5,5% годовых. Благодаря такой поддержке компания сможет увеличить объем экспорта по действующим контрактам на поставку продукции с нынешних семи до 200 миллионов рублей", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 09:14
Ефимов: участок бывшей промзоны в Котловке реорганизуют по программе КРТ
Уточняется, что заемные средства были предоставлены компании Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Экспорт". Продукт предусматривает направление средств предприятием на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, полностью или частично поставляемой за рубеж. Средства в объеме до 300 миллионов рублей можно получить по ставке от 3% годовых на срок до пяти лет.
Компания "Интеллектуальные Робот Системы" проектирует, внедряет и производит оборудование для автоматизации и роботизации технологических процессов сварки, резки, лазерной обработки, напыления и других.
"Полученные от города средства будут способствовать развитию производства и потенциала компании. Благодаря займу предприятие сможет увеличить выпуск оборудования, которое будет направлено на экспорт, а также создать новые рабочие места", – отметил директор компании Антон Бычковский.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала