https://ria.ru/20230203/moshenniki-1849589759.html
Эксперты предупредили о вредоносных мошеннических приложениях
Эксперты предупредили о вредоносных мошеннических приложениях - РИА Новости, 03.02.2023
Эксперты предупредили о вредоносных мошеннических приложениях
Мошенники для кражи денег под разными предлогами убеждают россиян скачивать на телефон вредоносные приложения, самыми распространенными легендами являются прием РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:01
2023-02-03T17:01
2023-02-03T17:01
технологии
открытие (банк)
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мошенники для кражи денег под разными предлогами убеждают россиян скачивать на телефон вредоносные приложения, самыми распространенными легендами являются прием на работу, выплаты в рамках госпрограммы, обновление существующего приложения и защита денег, предупреждает банк "Открытие". "Мошенники подделывают сообщение от онлайн-магазина или сервиса объявлений, просят заполнить форму для получения денег за проданный товар или за покупки, а затем обновить приложение для корректной работы. Вместо обновления скачивается вирус, который крадет данные", - приводят эксперты одну из уловок мошенников в качестве примера. Также аферисты предлагают скачать приложение, которое якобы показывает, какие выплаты в рамках госпрограмм положены, и убеждают внести в него банковские данные. Затем предлагают оплатить символическую сумму якобы за услуги юриста. После ввода одноразового пароля в приложении, мошенники снимают с карты все деньги, предупредили в банке. Еще одна легенда злоумышленников – это "защита денег". Потенциальной жертве звонит лжесотрудник банка, сообщает о попытке взлома счета и предлагает установить "защитное приложение", которое поможет обезопасить деньги. На самом деле это программа, которая мониторит экран и видит все вводимые жертвой данные, включая банковские реквизиты, предупредили специалисты. И наконец, популярной схемой у мошенников является "прием на работу". Злоумышленники прикидываются работодателями и в ответ на резюме присылают заманчивое предложение. А затем лжеработодатель просит будущего сотрудника установить специальную программу для выполнения задач или учета времени. Или на собеседовании ссылается на плохую связь, просит скачать определенное приложение и продиктовать ему код доступа. Для того, чтобы защититься от таких схем мошенников, эксперты банка рекомендуют не устанавливать приложение, которое скачало мало людей или у которого нет значка верификации на странице. "Даже Aрр Store и Google Play не могут отследить все вредоносные приложения, а рейтинг в них можно накрутить с помощью ботов. Если сомневаетесь, поищите отзывы на других сайтах", - отметили в "Открытии".
https://ria.ru/20230131/moshenniki-1848722839.html
https://ria.ru/20221227/vtb-1841647507.html
https://ria.ru/20230203/zhaparov-1849434311.html
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технологии, открытие (банк), мошенники, мошенничество
Технологии, Открытие (банк), мошенники, Мошенничество
Эксперты предупредили о вредоносных мошеннических приложениях
Банк "Открытие" предупредил о мошеннических схемах со скачиванием на смартфон приложения
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Мошенники для кражи денег под разными предлогами убеждают россиян скачивать на телефон вредоносные приложения, самыми распространенными легендами являются прием на работу, выплаты в рамках госпрограммы, обновление существующего приложения и защита денег, предупреждает
банк "Открытие".
"Мошенники подделывают сообщение от онлайн-магазина или сервиса объявлений, просят заполнить форму для получения денег за проданный товар или за покупки, а затем обновить приложение для корректной работы. Вместо обновления скачивается вирус, который крадет данные", - приводят эксперты одну из уловок мошенников в качестве примера.
Также аферисты предлагают скачать приложение, которое якобы показывает, какие выплаты в рамках госпрограмм положены, и убеждают внести в него банковские данные. Затем предлагают оплатить символическую сумму якобы за услуги юриста. После ввода одноразового пароля в приложении, мошенники снимают с карты все деньги, предупредили в банке.
Еще одна легенда злоумышленников – это "защита денег". Потенциальной жертве звонит лжесотрудник банка, сообщает о попытке взлома счета и предлагает установить "защитное приложение", которое поможет обезопасить деньги. На самом деле это программа, которая мониторит экран и видит все вводимые жертвой данные, включая банковские реквизиты, предупредили специалисты.
И наконец, популярной схемой у мошенников является "прием на работу". Злоумышленники прикидываются работодателями и в ответ на резюме присылают заманчивое предложение. А затем лжеработодатель просит будущего сотрудника установить специальную программу для выполнения задач или учета времени. Или на собеседовании ссылается на плохую связь, просит скачать определенное приложение и продиктовать ему код доступа.
Для того, чтобы защититься от таких схем мошенников, эксперты банка рекомендуют не устанавливать приложение, которое скачало мало людей или у которого нет значка верификации на странице. "Даже Aрр Store и Google
Play не могут отследить все вредоносные приложения, а рейтинг в них можно накрутить с помощью ботов. Если сомневаетесь, поищите отзывы на других сайтах", - отметили в "Открытии".