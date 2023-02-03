https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849514971.html

Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО

Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО - РИА Новости, 03.02.2023

Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО

Стремление руководства Молдавии залезть "под панцирь" НАТО может привести к распаду страны, молдавский народ тяготеет к России, считает первый замглавы... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:06

2023-02-03T14:06

2023-02-03T14:06

молдавия

майя санду

нато

владимир джабаров

политика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Стремление руководства Молдавии залезть "под панцирь" НАТО может привести к распаду страны, молдавский народ тяготеет к России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, на данный момент на роль "следующей Украины" западные страны рассматривают Молдавию. "Майя Санду - гражданка Румынии, и она стремится отдать страну Бухаресту. Если это произойдет, будет раскол Молдовы. Приднестровье, где большая часть населения имеет российское гражданство, вряд ли согласится с подобным вариантом", - сказал политик в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете". Кроме того, мощь, потенциал, военная оборона и промышленность Молдавии "не позволят ей даже сопротивляться, как Украине, и все это развалится очень быстро", добавил он. Джабаров полагает, что Молдавия "очень хочет залезть под панцирь НАТО", но это не лучший вариант для народа, который тяготеет к России.

https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849221438.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

молдавия, майя санду, нато, владимир джабаров, политика