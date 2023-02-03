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Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО - РИА Новости, 03.02.2023
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Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО
Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО - РИА Новости, 03.02.2023
Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО
Стремление руководства Молдавии залезть "под панцирь" НАТО может привести к распаду страны, молдавский народ тяготеет к России, считает первый замглавы... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:06
2023-02-03T14:06
молдавия
майя санду
нато
владимир джабаров
политика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Стремление руководства Молдавии залезть "под панцирь" НАТО может привести к распаду страны, молдавский народ тяготеет к России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, на данный момент на роль "следующей Украины" западные страны рассматривают Молдавию. "Майя Санду - гражданка Румынии, и она стремится отдать страну Бухаресту. Если это произойдет, будет раскол Молдовы. Приднестровье, где большая часть населения имеет российское гражданство, вряд ли согласится с подобным вариантом", - сказал политик в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете". Кроме того, мощь, потенциал, военная оборона и промышленность Молдавии "не позволят ей даже сопротивляться, как Украине, и все это развалится очень быстро", добавил он. Джабаров полагает, что Молдавия "очень хочет залезть под панцирь НАТО", но это не лучший вариант для народа, который тяготеет к России.
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молдавия, майя санду, нато, владимир джабаров, политика
Молдавия, Майя Санду, НАТО, Владимир Джабаров, Политика
14:06 03.02.2023
 
Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО

Сенатор Джабаров: стремление Санду залезть "под панцирь" НАТО приведет к распаду Молдавии

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Стремление руководства Молдавии залезть "под панцирь" НАТО может привести к распаду страны, молдавский народ тяготеет к России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, на данный момент на роль "следующей Украины" западные страны рассматривают Молдавию.
"Майя Санду - гражданка Румынии, и она стремится отдать страну Бухаресту. Если это произойдет, будет раскол Молдовы. Приднестровье, где большая часть населения имеет российское гражданство, вряд ли согласится с подобным вариантом", - сказал политик в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете".
Кроме того, мощь, потенциал, военная оборона и промышленность Молдавии "не позволят ей даже сопротивляться, как Украине, и все это развалится очень быстро", добавил он.
Джабаров полагает, что Молдавия "очень хочет залезть под панцирь НАТО", но это не лучший вариант для народа, который тяготеет к России.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 13:04
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МолдавияМайя СандуНАТОВладимир ДжабаровПолитика
 
 
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