https://ria.ru/20230203/moldaviya-1849514971.html
Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО
Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО - РИА Новости, 03.02.2023
Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО
Стремление руководства Молдавии залезть "под панцирь" НАТО может привести к распаду страны, молдавский народ тяготеет к России, считает первый замглавы... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:06
2023-02-03T14:06
2023-02-03T14:06
молдавия
майя санду
нато
владимир джабаров
политика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Стремление руководства Молдавии залезть "под панцирь" НАТО может привести к распаду страны, молдавский народ тяготеет к России, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, на данный момент на роль "следующей Украины" западные страны рассматривают Молдавию. "Майя Санду - гражданка Румынии, и она стремится отдать страну Бухаресту. Если это произойдет, будет раскол Молдовы. Приднестровье, где большая часть населения имеет российское гражданство, вряд ли согласится с подобным вариантом", - сказал политик в ходе видеоинтервью в "Парламентской газете". Кроме того, мощь, потенциал, военная оборона и промышленность Молдавии "не позволят ей даже сопротивляться, как Украине, и все это развалится очень быстро", добавил он. Джабаров полагает, что Молдавия "очень хочет залезть под панцирь НАТО", но это не лучший вариант для народа, который тяготеет к России.
https://ria.ru/20230202/moldaviya-1849221438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, майя санду, нато, владимир джабаров, политика
Молдавия, Майя Санду, НАТО, Владимир Джабаров, Политика
Сенатор рассказал, к чему приведет стремление руководства Молдавии в НАТО
Сенатор Джабаров: стремление Санду залезть "под панцирь" НАТО приведет к распаду Молдавии