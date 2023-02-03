https://ria.ru/20230203/mishustin-1849433648.html

Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин

Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.02.2023

Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин

Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в IT-сфере, создает для них условия, в частности, упростила получение вида на жительство,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:10

2023-02-03T10:10

2023-02-03T11:07

общество

россия

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849445286_0:187:3188:1980_1920x0_80_0_0_e9a9add150ae1c975710506054e853bb.jpg

АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в IT-сфере, создает для них условия, в частности, упростила получение вида на жительство, сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". "Мы открыты для высококвалифицированных иностранных специалистов в столь значимой индустрии и создаем для них все условия. Принят закон, согласно которому они могут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Это касается и членов их семей", - сказал Мишустин. В целом, по его словам, для реализации совместных цифровых инициатив на пространстве ЕАЭС необходимы компетентные специалисты, и важно, чтобы на евразийском пространстве проводилась кадровая политика, способствующая подготовке профессионалов. "В России мы практические удвоили контрольные показатели приема в вузы на бюджетные места по специальностям в сфере информационных технологий. Запустили в университетах проект "цифровые кафедры" для студентов всех направлений. Действуют также и программы дополнительного обучения IT-профессиям на образовательных онлайн-платформах", - рассказал премьер-министр.

https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427859.html

https://ria.ru/20230201/it-1849009503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, евразийский экономический союз