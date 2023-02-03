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Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.02.2023
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Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин
Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.02.2023
Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин
Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в IT-сфере, создает для них условия, в частности, упростила получение вида на жительство,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:10
2023-02-03T11:07
общество
россия
евразийский экономический союз
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АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в IT-сфере, создает для них условия, в частности, упростила получение вида на жительство, сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". "Мы открыты для высококвалифицированных иностранных специалистов в столь значимой индустрии и создаем для них все условия. Принят закон, согласно которому они могут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Это касается и членов их семей", - сказал Мишустин. В целом, по его словам, для реализации совместных цифровых инициатив на пространстве ЕАЭС необходимы компетентные специалисты, и важно, чтобы на евразийском пространстве проводилась кадровая политика, способствующая подготовке профессионалов. "В России мы практические удвоили контрольные показатели приема в вузы на бюджетные места по специальностям в сфере информационных технологий. Запустили в университетах проект "цифровые кафедры" для студентов всех направлений. Действуют также и программы дополнительного обучения IT-профессиям на образовательных онлайн-платформах", - рассказал премьер-министр.
https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427859.html
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общество, россия, евразийский экономический союз
Общество, Россия, Евразийский экономический союз
10:10 03.02.2023 (обновлено: 11:07 03.02.2023)
 
Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что Россия создает условия для иностранных специалистов в IT-сфере

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в IT-сфере, создает для них условия, в частности, упростила получение вида на жительство, сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".
"Мы открыты для высококвалифицированных иностранных специалистов в столь значимой индустрии и создаем для них все условия. Принят закон, согласно которому они могут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Это касается и членов их семей", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков
В целом, по его словам, для реализации совместных цифровых инициатив на пространстве ЕАЭС необходимы компетентные специалисты, и важно, чтобы на евразийском пространстве проводилась кадровая политика, способствующая подготовке профессионалов.
"В России мы практические удвоили контрольные показатели приема в вузы на бюджетные места по специальностям в сфере информационных технологий. Запустили в университетах проект "цифровые кафедры" для студентов всех направлений. Действуют также и программы дополнительного обучения IT-профессиям на образовательных онлайн-платформах", - рассказал премьер-министр.
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