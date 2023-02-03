10:10 03.02.2023 (обновлено: 11:07 03.02.2023)
Россия открыта для иностранных специалистов в IT-сфере, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что Россия создает условия для иностранных специалистов в IT-сфере
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
АЛМА-АТА, 3 фев – РИА Новости. Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в IT-сфере, создает для них условия, в частности, упростила получение вида на жительство, сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".
"Мы открыты для высококвалифицированных иностранных специалистов в столь значимой индустрии и создаем для них все условия. Принят закон, согласно которому они могут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Это касается и членов их семей", - сказал Мишустин.
В целом, по его словам, для реализации совместных цифровых инициатив на пространстве ЕАЭС необходимы компетентные специалисты, и важно, чтобы на евразийском пространстве проводилась кадровая политика, способствующая подготовке профессионалов.
"В России мы практические удвоили контрольные показатели приема в вузы на бюджетные места по специальностям в сфере информационных технологий. Запустили в университетах проект "цифровые кафедры" для студентов всех направлений. Действуют также и программы дополнительного обучения IT-профессиям на образовательных онлайн-платформах", - рассказал премьер-министр.
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