09:33 03.02.2023 (обновлено: 11:07 03.02.2023)
Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков
Премьер Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) развивать на пространстве объединения экосистему IT-парков.
"Предлагаю также вместе развивать экосистему ИТ-парков на всем пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".
"Такая система парков даст возможность продвигать новые технологические разработки, запускать стартапы", - добавил российский премьер.
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