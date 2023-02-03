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Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков - РИА Новости, 03.02.2023
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Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков
Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков - РИА Новости, 03.02.2023
Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) развивать на пространстве объединения экосистему... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:33
2023-02-03T11:07
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
технологии
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) развивать на пространстве объединения экосистему IT-парков. "Предлагаю также вместе развивать экосистему ИТ-парков на всем пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". "Такая система парков даст возможность продвигать новые технологические разработки, запускать стартапы", - добавил российский премьер.
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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Технологии
09:33 03.02.2023 (обновлено: 11:07 03.02.2023)
 
Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков

Премьер Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Digital Almaty 2023: "Цифровое партнерство в новой реальности"
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) развивать на пространстве объединения экосистему IT-парков.
"Предлагаю также вместе развивать экосистему ИТ-парков на всем пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".
"Такая система парков даст возможность продвигать новые технологические разработки, запускать стартапы", - добавил российский премьер.
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РоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзТехнологии
 
 
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