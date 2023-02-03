https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427859.html

Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков

Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков - РИА Новости, 03.02.2023

Мишустин предложил развивать на пространстве ЕАЭС экосистему IT-парков

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) развивать на пространстве объединения экосистему... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:33

2023-02-03T09:33

2023-02-03T11:07

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

технологии

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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил партнерам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) развивать на пространстве объединения экосистему IT-парков. "Предлагаю также вместе развивать экосистему ИТ-парков на всем пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин на пленарном заседании ежегодного международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности". "Такая система парков даст возможность продвигать новые технологические разработки, запускать стартапы", - добавил российский премьер.

https://ria.ru/20230201/it-1849009503.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, технологии