https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849441931.html

Луценко: вологодские депутаты оперативно реагируют на сигналы бизнеса

Луценко: вологодские депутаты оперативно реагируют на сигналы бизнеса - РИА Новости, 03.02.2023

Луценко: вологодские депутаты оперативно реагируют на сигналы бизнеса

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области будут оперативно реагировать на сигналы бизнеса, способствующего импортозамещению, сказал председатель... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:41

2023-02-03T10:41

2023-02-03T10:41

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 3 фев – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области будут оперативно реагировать на сигналы бизнеса, способствующего импортозамещению, сказал председатель регионального парламента Андрей Луценко.Он принял участие в круглом столе представителей органов власти, банковской сферы и предпринимателей региона, который прошел в рамках проекта "Выбирай свое" в городе Сокол."Проект "Выбирай своё" появился вовремя. У нас есть хорошая возможность создать привлекательные условия для развития предпринимательства всех уровней. Особенно тех направлений, в которых мы испытываем дефицит товаров после ухода западных компаний. Для этого, прежде всего, нужно знать потребности наших предпринимателей. Сегодня они донесли до нас свою точку зрения. Важно, что в работе совещания задействованы депутаты Законодательного Собрания, которые будут оперативно реагировать на сигналы бизнеса. Такая законодательная защита сегодня просто необходима", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Луценко.Проект "Выбирай свое" был создан весной 2022 года, его основная цель – защита прав и поддержка бизнеса, который способствует импортозамещению. Проект реализуется в ряде регионов, при этом в Вологодской области был применён формат, при котором предприниматели получили возможность получить ответы на интересующие вопросы из первых уст.По итогам совещания решено создать рабочую группу по вопросам поддержки предпринимателей при главе Сокольского муниципального округа. Кроме того, на все поставленные в ходе встречи вопросы будут даны ответы, а инициативы оформят законодательно. В дальнейшем опыт проведения подобных встреч будет растиражирован в других районах Вологодской области, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849440956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, законодательное собрание вологодской области