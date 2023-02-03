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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,6 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,6 рубля - РИА Новости, 03.02.2023

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 70,6 рубля

Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню: американская валюта подросла до 70,6 рубля, китайская - подешевела до 10,42 рубля, следует из РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:23

2023-02-03T20:23

2023-02-03T20:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню: американская валюта подросла до 70,6 рубля, китайская - подешевела до 10,42 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 15 копеек, до 70,6 рубля, юань снизился на 3 копейки, до 10,42 рубля, евро подешевел на 30 копеек, до 76,9 рубля. Доллар за неделю подорожал на 1,14 рубля , юань - на 16 копеек, евро - на 1,4 рубля.

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2023

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экономика, россия, московская биржа, доллар, рубль