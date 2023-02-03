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В Красноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 03.02.2023
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В Красноярске продлили режим "черного неба"
В Красноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 03.02.2023
В Красноярске продлили режим "черного неба"
Режим "черного неба", объявленный в Красноярске, Назарове, Ачинске и Минусинске Красноярского края, продлен до 6 февраля, сообщает региональный главк... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:39
2023-02-03T12:39
красноярск
ачинск
минусинск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Режим "черного неба", объявленный в Красноярске, Назарове, Ачинске и Минусинске Красноярского края, продлен до 6 февраля, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) режим "черного неба" был объявлен в этих городах с 1 и до 3 февраля. "В Красноярске продлён режим НМУ до 19.00 часов 6 февраля. Управлением Роспотребнадзора продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха. Режим неблагоприятных метеоусловий также продлен до 19.00 часов 6 февраля на территории городов: Ачинск, Минусинск, Назарово", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
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красноярск, ачинск, минусинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Красноярск, Ачинск, Минусинск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
12:39 03.02.2023
 
В Красноярске продлили режим "черного неба"

В Красноярске и нескольких городах края продлили режим "черного неба"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий
Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Режим "черного неба", объявленный в Красноярске, Назарове, Ачинске и Минусинске Красноярского края, продлен до 6 февраля, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) режим "черного неба" был объявлен в этих городах с 1 и до 3 февраля.
"В Красноярске продлён режим НМУ до 19.00 часов 6 февраля. Управлением Роспотребнадзора продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха. Режим неблагоприятных метеоусловий также продлен до 19.00 часов 6 февраля на территории городов: Ачинск, Минусинск, Назарово", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
"Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
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Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
 
КрасноярскАчинскМинусинскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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