https://ria.ru/20230203/krasnoyarsk-1849485255.html

В Красноярске продлили режим "черного неба"

В Красноярске продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 03.02.2023

В Красноярске продлили режим "черного неба"

Режим "черного неба", объявленный в Красноярске, Назарове, Ачинске и Минусинске Красноярского края, продлен до 6 февраля, сообщает региональный главк... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:39

2023-02-03T12:39

2023-02-03T12:39

красноярск

ачинск

минусинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 3 фев - РИА Новости. Режим "черного неба", объявленный в Красноярске, Назарове, Ачинске и Минусинске Красноярского края, продлен до 6 февраля, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) режим "черного неба" был объявлен в этих городах с 1 и до 3 февраля. "В Красноярске продлён режим НМУ до 19.00 часов 6 февраля. Управлением Роспотребнадзора продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха. Режим неблагоприятных метеоусловий также продлен до 19.00 часов 6 февраля на территории городов: Ачинск, Минусинск, Назарово", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

https://ria.ru/20230131/reka-1848647757.html

красноярск

ачинск

минусинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярск, ачинск, минусинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)