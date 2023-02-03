https://ria.ru/20230203/kotlovka-1849423528.html

Ефимов: участок бывшей промзоны в Котловке реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок бывшей промзоны в Котловке реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 03.02.2023

Ефимов: участок бывшей промзоны в Котловке реорганизуют по программе КРТ

Правительство Москвы приняло решение о реорганизации участка бывшей промзоны "Черемушки" на юго-западе столицы по программе комплексного развития территорий... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:14

2023-02-03T09:14

2023-02-03T09:14

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство Москвы приняло решение о реорганизации участка бывшей промзоны "Черемушки" на юго-западе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В ходе комплексного развития на участке площадью более трех гектаров построят современный квартал с жилыми домами и социальными объектами. В результате, в районе Котловка образуется порядка 270 новых рабочих мест. Вложения в реорганизацию участка составят около 10 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города - свыше 90 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках редевелопмента на участке, расположенном на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской, построят более 95 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. В шаговой доступности от жилых домов появятся общественно-деловые и социальные объекты, в том числе – детский садик на 150 воспитанников.В настоящее время на неэффективно используемой территории расположены склады и гаражи, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230202/efimov-1849200328.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)