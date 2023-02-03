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Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 03.02.2023
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Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич
Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 03.02.2023
Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич
Албанцы в Косово напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:16
2023-02-03T19:16
в мире
сербия
косово
александр вучич
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БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Албанцы в Косово напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Белграде второй день продолжается специальное заседание Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В четверг глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, в пятницу Вучич участвует в обсуждении уже свыше пяти часов. "Молодого человека 20 лет, Бобана Джузича, двое албанцев ранили ножом в плечо в селе Могила муниципалитета Витина", - сообщил президент Сербии парламентариям. Сербский лидер выразил надежду, что мировое сообщество отреагирует на инцидент. По данным властей Сербии за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти "премьера" Курти в марте 2020 года. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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в мире, сербия, косово, александр вучич
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич
19:16 03.02.2023
 
Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич заявил, что двое албанцев в Косово напали на серба и ранили ножом

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Албанцы в Косово напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В Белграде второй день продолжается специальное заседание Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В четверг глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, в пятницу Вучич участвует в обсуждении уже свыше пяти часов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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Вучич сравнил "власти" Косово с украинскими
"Молодого человека 20 лет, Бобана Джузича, двое албанцев ранили ножом в плечо в селе Могила муниципалитета Витина", - сообщил президент Сербии парламентариям.
Сербский лидер выразил надежду, что мировое сообщество отреагирует на инцидент.
По данным властей Сербии за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти "премьера" Курти в марте 2020 года.
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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Кризис в Косово обострился по вине Приштины, заявило правительство Сербии
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Правые партии Сербии назвали план Запада по Косово капитуляцией
 
В миреСербияКосовоАлександр Вучич
 
 
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