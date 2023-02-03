https://ria.ru/20230203/kosovo-1849637376.html

Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич

Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 03.02.2023

Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич

Албанцы в Косово напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:16

2023-02-03T19:16

2023-02-03T19:16

в мире

сербия

косово

александр вучич

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БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Албанцы в Косово напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Белграде второй день продолжается специальное заседание Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В четверг глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, в пятницу Вучич участвует в обсуждении уже свыше пяти часов. "Молодого человека 20 лет, Бобана Джузича, двое албанцев ранили ножом в плечо в селе Могила муниципалитета Витина", - сообщил президент Сербии парламентариям. Сербский лидер выразил надежду, что мировое сообщество отреагирует на инцидент. По данным властей Сербии за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти "премьера" Курти в марте 2020 года. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html

https://ria.ru/20230131/kosovo-1848765648.html

https://ria.ru/20230128/kosovo-1848111515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сербия, косово, александр вучич