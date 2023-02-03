https://ria.ru/20230203/kosovo-1849637376.html
Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич
Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 03.02.2023
Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич
Албанцы в Косово напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:16
2023-02-03T19:16
2023-02-03T19:16
в мире
сербия
косово
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837761440_0:105:2970:1776_1920x0_80_0_0_86d39009e3d60834c0cb7f501ec617dd.jpg
БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Албанцы в Косово напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Белграде второй день продолжается специальное заседание Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года". В четверг глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, в пятницу Вучич участвует в обсуждении уже свыше пяти часов. "Молодого человека 20 лет, Бобана Джузича, двое албанцев ранили ножом в плечо в селе Могила муниципалитета Витина", - сообщил президент Сербии парламентариям. Сербский лидер выразил надежду, что мировое сообщество отреагирует на инцидент. По данным властей Сербии за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти "премьера" Курти в марте 2020 года. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20230202/kosovo-1849235021.html
https://ria.ru/20230131/kosovo-1848765648.html
https://ria.ru/20230128/kosovo-1848111515.html
сербия
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837761440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4eca8d939429c8ee0331f32b84765fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, александр вучич
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич
Албанцы ранили ножом серба в Косово, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич заявил, что двое албанцев в Косово напали на серба и ранили ножом
БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Албанцы в Косово напали на молодого человека сербской национальности и ранили его ножом, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В Белграде
второй день продолжается специальное заседание Скупщины (парламента), чей единственный пункт – рассмотрение доклада "О процессе переговоров с временными структурами в Приштине
с 1 сентября до 15 января 2022 года". В четверг глава государства участвовал 11 часов в дебатах с депутатами, в пятницу Вучич участвует в обсуждении уже свыше пяти часов.
"Молодого человека 20 лет, Бобана Джузича, двое албанцев ранили ножом в плечо в селе Могила муниципалитета Витина", - сообщил президент Сербии парламентариям.
Сербский лидер выразил надежду, что мировое сообщество отреагирует на инцидент.
По данным властей Сербии за последние 4,5 месяца в Косово и Метохии зафиксировано 68 нападений на национальной почве, что представляет 25% от всех инцидентов с момента прихода к власти "премьера" Курти в марте 2020 года.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово
", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории
, силами НАТО
. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН
и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.