https://ria.ru/20230203/korrektsiya-1849512630.html

Орбиту МКС перед посадкой "Союза МС-22" скорректировали

Орбиту МКС перед посадкой "Союза МС-22" скорректировали - РИА Новости, 03.02.2023

Орбиту МКС перед посадкой "Союза МС-22" скорректировали

Специалисты провели коррекцию орбиты Международной космической станции, чтобы корабль "Союз МС-22" мог приземлиться в заданном районе, сообщили ранее в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:01

2023-02-03T14:01

2023-02-03T14:01

наука

космос - риа наука

байконур (город)

тихий океан

роскосмос

мс-21

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Специалисты провели коррекцию орбиты Международной космической станции, чтобы корабль "Союз МС-22" мог приземлиться в заданном районе, сообщили ранее в пресс-службе "Роскосмоса". Коррекция орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20", запланированная на 1 февраля, ранее была перенесена на резервную дату по баллистическим причинам. "3 февраля в 13.30 мск включились двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20". По предварительным данным, после корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,4 километра и составила 417,8 км над поверхностью нашей планеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что коррекция прошла перед посадкой корабля "Союз МС-22" - это необходимо, чтобы спускаемый аппарат приземлился в заданном районе. Первый российский пуск по программе МКС в 2023 году намечен на 9 февраля - с космодрома Байконур стартует ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22". 20 февраля ожидается полет пилотируемого корабля "Союз МС-23" на такой же ракете. Корабль отправится к станции без космонавтов, чтобы на нем впоследствии мог вернуться экипаж "Союза МС-22". Систему охлаждения "Союза МС-22" 15 декабря пробил метеорит, спуск экипажа на нем был признан слишком рискованным. Корабль вернется с орбиты без экипажа через несколько дней после стыковки "Союза МС-23" со станцией. Кроме того, 7 и 18 февраля от станции будут отстыкованы и впоследствии затоплены в Тихом океане грузовые корабли "Прогресс МС-20" и "Прогресс МС-21". Один находится в составе станции с 3 июня, другой с 28 октября 2022 года.

https://ria.ru/20230130/kosmos-1848324242.html

https://ria.ru/20230124/gruppirovki-1847061523.html

https://ria.ru/20230131/roskosmos-1848556429.html

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космос - риа наука, байконур (город), тихий океан, роскосмос, мс-21, международная космическая станция (мкс)