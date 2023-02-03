https://ria.ru/20230203/koronavirus-1849461057.html
В России за сутки госпитализировали 1065 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1065 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1065 заболевших COVID-19
Более 9,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:32
2023-02-03T11:32
2023-02-03T11:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 9,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 065 человек, на 0,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 39 регионах страны, ситуация не изменилась в 12 субъектах. "Выздоровело за сутки 6 311 человек, или на 4,8% больше в сравнении с 2 февраля 2023 года. Выявлено 9 670 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 46 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1065 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 9670 новых случаев COVID-19, выздоровели 6311, умерли 46 человек