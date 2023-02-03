https://ria.ru/20230203/kontrrazvedka-1849407662.html

Опубликованы уникальные документы о контрразведке Российской империи

Опубликованы уникальные документы о контрразведке Российской империи - РИА Новости, 03.02.2023

Опубликованы уникальные документы о контрразведке Российской империи

РИА Новости публикует уникальные документы из отечественных архивов, рассказывающие о создании и работе контрразведки Российской империи, которая в начале XX... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T03:10

2023-02-03T03:10

2023-02-03T08:04

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. РИА Новости публикует уникальные документы из отечественных архивов, рассказывающие о создании и работе контрразведки Российской империи, которая в начале XX века в борьбе с асами мирового шпионажа из Великобритании, Японии, Германии, Австро-Венгрии доказала свою высокую квалификацию и умение обеспечивать национальную безопасность России.В пятницу отмечается 120 лет со дня создания Разведочного отделения Главного штаба Русской императорской армии. По сути, именно эта структура стала основой российской контрразведки. ФСБ России предоставила РИА Новости фотокопии документов из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), имеющих прямое отношение к созданию Разведочного отделения. Документы опубликованы в Telegram-канале агентства.В их числе — докладная записка военного министра Алексея Куропаткина императору Николаю II о необходимости создания контрразведывательного подразделения при Главном штабе Русской армии. Документ датирован 20 января 1903 года по старому стилю. Главной задачей отечественной контрразведки в начале XX века стало противодействие иностранному шпионажу. Но, как указывал Куропаткин, охрана государственной и военной тайны в России того времени была делом "чистой случайности, результатом особой энергии отдельных личностей или стечением счастливых обстоятельств". "Поэтому представлялось бы желательным учреждение особого военного органа, ведающего розыском сих преступлений, с целью охранения военных тайн", - подчеркивал Куропаткин.На следующий день Николай II наложил на записку резолюцию "Согласен". Поэтому дата 3 февраля 1903 года (по новому стилю) и считается днем рождения контрразведки Российской империи.Также среди документов РГВИА, предоставленных агентству ФСБ, — письмо министра внутренних дел и шефа жандармов Вячеслава Плеве начальнику Главного штаба Русской императорской армии Виктору Сахарову о согласии с назначением на должность начальника Разведочного отделения Главного штаба ротмистра отдельного корпуса жандармов Владимира Лаврова.Кроме того, РГВИА представил РИА Новости отчеты об организации и деятельности Разведочного отделения за 1903 и 1904 годы, а также письмо директора департамента полиции Алексея Лопухина в Главный штаб Русской армии о производстве ротмистра Лаврова в подполковники.Наконец, ФСБ передало РИА Новости фотокопию фотографии 1904 года из Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД). На ней, как гласит подпись, запечатлен "японский шпион, пойманный у Мукдена".В отчете за 1904 год, в частности, сообщалось, что "наблюдательная деятельность Разведочного отделения" была сосредоточена главным образом за японским военным агентом подполковником Акаши, за британским военным агентом полковником Непиром и за шведским майором бароном Лейонхювудом. Также внимание российских контрразведчиков было приковано к турецкому майору Энвер-Бею и австрийскому поручику Лостеру.В том же документе приводились сведения, касающиеся дела предателя ротмистра Ивкова. Как сообщало Разведочное отделение, 26 декабря 1903 года японский военный агент Акаши "получил по городской почте весьма загадочное письмо" на русском языке: "Буду на другой день в то же время. Ваш 1".Было установлено, что письмо писал штаб-офицер по особым поручениям при главном интенданте ротмистр Ивков. Впоследствии выяснилось, что он передавал секретные сведения о российской армии японской и германской разведке.Как подчеркивал историк контрразведки Российской империи Борис Старков (1948-2023), обеспечение национальной безопасности России происходило в сложной военной и внутриполитической обстановке — в ходе острого кризиса империи, Русско-японской войны и революции 1905-1907 годов.Организаторам контрразведки приходилось преодолевать сопротивление "насквозь прогнившей, коррумпированной бюрократической машины" российского государственного аппарата, отмечал Старков. По его словам, платой за патриотизм, верность долгу и воинской присяге для многих из них оказалось забвение, а имена талантливых российских контрразведчиков были оболганы, вычеркнуты из истории и незаслуженно забыты.Отечественным контрразведчикам начала XX века противостояли высококвалифицированные, профессиональные разведчики Германии, Австро-Венгрии, Великобритании и Японии. В поединке с такими асами мирового шпионажа российские контрразведчики доказали свой профессионализм и высокую квалификацию, подчеркивал Старков. Главным движущим императивом их деятельности были служение Отечеству, патриотизм и защита национальных интересов России, добавлял историк. В настоящее время контрразведка является основным, системообразующим элементом ФСБ России. Задачами контрразведки объединены все подразделения и органы безопасности.

https://ria.ru/20221231/oon-1842580427.html

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849112134.html

https://ria.ru/20230117/razvedka-1845558776.html

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россия, российская империя, великобритания, николай ii, фсб