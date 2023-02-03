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Белый дом не исключил перенос или отмену визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 03.02.2023
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Белый дом не исключил перенос или отмену визита Блинкена в Китай
Белый дом не исключил перенос или отмену визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 03.02.2023
Белый дом не исключил перенос или отмену визита Блинкена в Китай
Власти США изучали вопрос переноса или отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай из-за ситуации со шпионским аэростатом, сообщает Блумберг. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T17:56
2023-02-03T19:03
в мире
китай
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Власти США изучали вопрос переноса или отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай из-за ситуации со шпионским аэростатом, сообщает Блумберг.Ранее представитель Пентагона информировал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные считают, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформирован президент Джо Байден, Вашингтон также связался с Пекином. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, объект в воздухе не представляет опасности, отмечал Пентагон. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.Впоследствии телеканал ABC News сообщил о переносе визита. "Блинкен отложит предстоящий визит в Пекин, ранее намеченный на следующую неделю", - указывает телеканал со ссылкой на неназванного чиновника. Источник телеканала уточнил, что Блинкен не хочет отменять визит, чтобы не "раздувать" ситуацию, но и не желает, чтобы тема аэростата доминировала на предстоящих переговорах.
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в мире, китай, сша, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Энтони Блинкен
17:56 03.02.2023 (обновлено: 19:03 03.02.2023)
 
Белый дом не исключил перенос или отмену визита Блинкена в Китай

Белый дом допустил перенос или отмену визита Блинкена в Китай из-за инцидента с аэростатом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Власти США изучали вопрос переноса или отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай из-за ситуации со шпионским аэростатом, сообщает Блумберг.
Ранее представитель Пентагона информировал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные считают, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформирован президент Джо Байден, Вашингтон также связался с Пекином. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, объект в воздухе не представляет опасности, отмечал Пентагон. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Впоследствии телеканал ABC News сообщил о переносе визита. "Блинкен отложит предстоящий визит в Пекин, ранее намеченный на следующую неделю", - указывает телеканал со ссылкой на неназванного чиновника. Источник телеканала уточнил, что Блинкен не хочет отменять визит, чтобы не "раздувать" ситуацию, но и не желает, чтобы тема аэростата доминировала на предстоящих переговорах.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 10:34
МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата
 
В миреКитайСШАЭнтони Блинкен
 
 
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