https://ria.ru/20230203/kitay-1849610285.html

Белый дом не исключил перенос или отмену визита Блинкена в Китай

Белый дом не исключил перенос или отмену визита Блинкена в Китай - РИА Новости, 03.02.2023

Белый дом не исключил перенос или отмену визита Блинкена в Китай

Власти США изучали вопрос переноса или отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай из-за ситуации со шпионским аэростатом, сообщает Блумберг. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:56

2023-02-03T17:56

2023-02-03T19:03

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китай

сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Власти США изучали вопрос переноса или отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай из-за ситуации со шпионским аэростатом, сообщает Блумберг.Ранее представитель Пентагона информировал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные считают, что он принадлежит Китаю, о ситуации проинформирован президент Джо Байден, Вашингтон также связался с Пекином. Сбивать шар не решились из-за риска для гражданских лиц, объект в воздухе не представляет опасности, отмечал Пентагон. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.Впоследствии телеканал ABC News сообщил о переносе визита. "Блинкен отложит предстоящий визит в Пекин, ранее намеченный на следующую неделю", - указывает телеканал со ссылкой на неназванного чиновника. Источник телеканала уточнил, что Блинкен не хочет отменять визит, чтобы не "раздувать" ситуацию, но и не желает, чтобы тема аэростата доминировала на предстоящих переговорах.

https://ria.ru/20230203/aerostat-1849439732.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, энтони блинкен