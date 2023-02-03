https://ria.ru/20230203/kino-1849303753.html

Трагедия Валентины Малявиной: что стало с первой женой Збруева

Трагедия Валентины Малявиной: что стало с первой женой Збруева - РИА Новости, 03.02.2023

Трагедия Валентины Малявиной: что стало с первой женой Збруева

Ранний брак с Александром Збруевым, служебный роман с Андреем Тарковским, характерные роли в кино и театре, многочисленные романы с известными актерами и... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T21:30

2023-02-03T21:30

2023-02-03T21:30

андрей тарковский

александр збруев

культура

театр имени е. вахтангова

кино и сериалы

знаменитости

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Ранний брак с Александром Збруевым, служебный роман с Андреем Тарковским, характерные роли в кино и театре, многочисленные романы с известными актерами и художниками, пять лет тюремного заключения по обвинению в убийстве. Судьба Валентины Малявиной — одной из самых красивых артисток советского экрана, звезды кинокартины "Иваново детство" — была яркой и трагической.Валентина родилась в семье генерала и уже в школе была самой популярной девочкой — тем более что статус отца приближал ее к элите. Она с детства мечтала стать знаменитой актрисой.В соседней школе учился Александр Збруев, по которому вздыхали все девушки в округе. Малявина впервые встретилась с ним на танцах и, как сама признавалась, тоже сразу влюбилась.Сначала они дружили, потом начали встречаться. Едва окончив десятый класс, Валентина и Александр решили пожениться. Причем сказали родителям, что идут в театр, но на самом деле отправились в загс.На момент регистрации девушка ждала ребенка, но родители молодоженов были против. Как рассказывала позднее актриса, на седьмом месяце ее отвели под предлогом осмотра к врачу и вызвали преждевременные роды. Молодая женщина тяжело переживала потерю ребенка. И отношения со Збруевым испортились. В то же время Валентина поступила в Щукинское училище, и на первом курсе у нее начался роман с Андреем Тарковским.Будущий культовый режиссер позвал Валентину в свой полнометражный дебют — "Иваново детство". Причем сразу на главную роль.Сразу после фильма Малявиной стали предлагать множество ролей. Она играла характерных, запоминающихся героинь в "Уроке литературы", "Портрете Дориана Грея", музыкальной киносказке "Король-олень" Павла Арсенова.С ним у Валентины начался роман, о чем она рассказала Збруеву, а вскоре вышла замуж за нового кавалера. Но и этот союз оказался драматичным: в роддоме умерла их дочка, Валентина была потрясена, горе топила в алкоголе и даже думала завершить актерскую карьеру.Но не решилась — Рубен Симонов взял актрису в труппу Театра имени Вахтангова. На сцене она показывала грани своего драматического таланта в постановках "Мещанин во дворянстве", "На всякого мудреца довольно простоты".Такие же страсти царили в отношениях с новым возлюбленным, Александром Кайдановским.Все шесть лет пара часто ругалась, даже дралась, потом мирилась и снова ссорилась.Но настоящая трагедия случилась в союзе с артистом Театра имени Вахтангова Станиславом Жданько, который был младше Валентины на 13 лет.Сначала их связь взбудоражила всю творческую Москву. А затем 24-летний актер был зарезан в квартире Валентины. Спустя пять лет суд постановил, что виновницей была Малявина, и приговорил актрису к девяти годам лишения свободы. Она провела за решеткой пять лет.Выйдя из тюрьмы, Валентина вернулась к работе: служила в театре "Артист", но ролей было немного. Это не помешало ей получить звание заслуженной артистки России.Новым мужем Малявиной стал кузнец, мастер по металлу Максим Краснов, но и этот брак был недолгим. А вскоре актриса вышла за иконописца, резчика по дереву Владимира Красницкого.Союз завершился трагедией: Владимира убили в потасовке. После этого Малявина окончательно спилась, редко покидала квартиру, в которой постоянно находились подозрительные и асоциальные личности. В 2001 году актриса упала, ударилась головой об пол и из-за травмы потеряла зрение.Последние годы Валентина провела в одном из московских домов-пансионатов.

https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html

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андрей тарковский, александр збруев, театр имени е. вахтангова, кино и сериалы, знаменитости