Рейтинг@Mail.ru
Трагедия Валентины Малявиной: что стало с первой женой Збруева - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230203/kino-1849303753.html
Трагедия Валентины Малявиной: что стало с первой женой Збруева
Трагедия Валентины Малявиной: что стало с первой женой Збруева - РИА Новости, 03.02.2023
Трагедия Валентины Малявиной: что стало с первой женой Збруева
Ранний брак с Александром Збруевым, служебный роман с Андреем Тарковским, характерные роли в кино и театре, многочисленные романы с известными актерами и... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T21:30
2023-02-03T21:30
андрей тарковский
александр збруев
культура
театр имени е. вахтангова
кино и сериалы
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849295475_0:129:750:551_1920x0_80_0_0_adfb16153a03f86d5cd49d5614632454.jpg
Ранний брак с Александром Збруевым, служебный роман с Андреем Тарковским, характерные роли в кино и театре, многочисленные романы с известными актерами и художниками, пять лет тюремного заключения по обвинению в убийстве. Судьба Валентины Малявиной — одной из самых красивых артисток советского экрана, звезды кинокартины "Иваново детство" — была яркой и трагической.Валентина родилась в семье генерала и уже в школе была самой популярной девочкой — тем более что статус отца приближал ее к элите. Она с детства мечтала стать знаменитой актрисой.В соседней школе учился Александр Збруев, по которому вздыхали все девушки в округе. Малявина впервые встретилась с ним на танцах и, как сама признавалась, тоже сразу влюбилась.Сначала они дружили, потом начали встречаться. Едва окончив десятый класс, Валентина и Александр решили пожениться. Причем сказали родителям, что идут в театр, но на самом деле отправились в загс.На момент регистрации девушка ждала ребенка, но родители молодоженов были против. Как рассказывала позднее актриса, на седьмом месяце ее отвели под предлогом осмотра к врачу и вызвали преждевременные роды. Молодая женщина тяжело переживала потерю ребенка. И отношения со Збруевым испортились. В то же время Валентина поступила в Щукинское училище, и на первом курсе у нее начался роман с Андреем Тарковским.Будущий культовый режиссер позвал Валентину в свой полнометражный дебют — "Иваново детство". Причем сразу на главную роль.Сразу после фильма Малявиной стали предлагать множество ролей. Она играла характерных, запоминающихся героинь в "Уроке литературы", "Портрете Дориана Грея", музыкальной киносказке "Король-олень" Павла Арсенова.С ним у Валентины начался роман, о чем она рассказала Збруеву, а вскоре вышла замуж за нового кавалера. Но и этот союз оказался драматичным: в роддоме умерла их дочка, Валентина была потрясена, горе топила в алкоголе и даже думала завершить актерскую карьеру.Но не решилась — Рубен Симонов взял актрису в труппу Театра имени Вахтангова. На сцене она показывала грани своего драматического таланта в постановках "Мещанин во дворянстве", "На всякого мудреца довольно простоты".Такие же страсти царили в отношениях с новым возлюбленным, Александром Кайдановским.Все шесть лет пара часто ругалась, даже дралась, потом мирилась и снова ссорилась.Но настоящая трагедия случилась в союзе с артистом Театра имени Вахтангова Станиславом Жданько, который был младше Валентины на 13 лет.Сначала их связь взбудоражила всю творческую Москву. А затем 24-летний актер был зарезан в квартире Валентины. Спустя пять лет суд постановил, что виновницей была Малявина, и приговорил актрису к девяти годам лишения свободы. Она провела за решеткой пять лет.Выйдя из тюрьмы, Валентина вернулась к работе: служила в театре "Артист", но ролей было немного. Это не помешало ей получить звание заслуженной артистки России.Новым мужем Малявиной стал кузнец, мастер по металлу Максим Краснов, но и этот брак был недолгим. А вскоре актриса вышла за иконописца, резчика по дереву Владимира Красницкого.Союз завершился трагедией: Владимира убили в потасовке. После этого Малявина окончательно спилась, редко покидала квартиру, в которой постоянно находились подозрительные и асоциальные личности. В 2001 году актриса упала, ударилась головой об пол и из-за травмы потеряла зрение.Последние годы Валентина провела в одном из московских домов-пансионатов.
https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849295475_15:0:750:551_1920x0_80_0_0_1dbe2f2e4e7e69345fc7d460d09dda86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей тарковский, александр збруев, театр имени е. вахтангова, кино и сериалы, знаменитости
Андрей Тарковский, Александр Збруев, Культура, Театр имени Е. Вахтангова, Кино и сериалы, Знаменитости
21:30 03.02.2023
 

Трагедия Валентины Малявиной: что стало с первой женой Збруева

© Мосфильм (1970)Кадр из фильма "Красная площадь"
Кадр из фильма Красная площадь
© Мосфильм (1970)
Читать ria.ru в
Ранний брак с Александром Збруевым, служебный роман с Андреем Тарковским, характерные роли в кино и театре, многочисленные романы с известными актерами и художниками, пять лет тюремного заключения по обвинению в убийстве. Судьба Валентины Малявиной — одной из самых красивых артисток советского экрана, звезды кинокартины "Иваново детство" — была яркой и трагической.
Валентина родилась в семье генерала и уже в школе была самой популярной девочкой — тем более что статус отца приближал ее к элите. Она с детства мечтала стать знаменитой актрисой.
В соседней школе учился Александр Збруев, по которому вздыхали все девушки в округе. Малявина впервые встретилась с ним на танцах и, как сама признавалась, тоже сразу влюбилась.
Сначала они дружили, потом начали встречаться. Едва окончив десятый класс, Валентина и Александр решили пожениться. Причем сказали родителям, что идут в театр, но на самом деле отправились в загс.
На момент регистрации девушка ждала ребенка, но родители молодоженов были против. Как рассказывала позднее актриса, на седьмом месяце ее отвели под предлогом осмотра к врачу и вызвали преждевременные роды. Молодая женщина тяжело переживала потерю ребенка. И отношения со Збруевым испортились. В то же время Валентина поступила в Щукинское училище, и на первом курсе у нее начался роман с Андреем Тарковским.
© Фото : Предоставлено библиотекой киноискусства имени С.М. ЭйзенштейнаПосле победы в Венеции фильма "Иваново детство", 1962
После победы в Венеции фильма Иваново детство, 1962 - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Предоставлено библиотекой киноискусства имени С.М. Эйзенштейна
После победы в Венеции фильма "Иваново детство", 1962
Будущий культовый режиссер позвал Валентину в свой полнометражный дебют — "Иваново детство". Причем сразу на главную роль.

"Он только раз на меня взглянул и сказал, что роль Маши для меня, — вспоминала актриса. — Тарковский — моя судьба, мое счастье. Он говорил, что мог бы прожить со мной всю жизнь. Но я была замужем за Збруевым, Андрей тоже был женат. Он просил, чтобы я снималась только в его фильмах, однако после "Иванова детства" нам так и не удалось поработать вместе. Судьба то сводила, то разводила нас".

© Мосфильм (1962)Кадр из фильма "Иваново детство"
Кадр из фильма Иваново детство
© Мосфильм (1962)
Кадр из фильма "Иваново детство"
Сразу после фильма Малявиной стали предлагать множество ролей. Она играла характерных, запоминающихся героинь в "Уроке литературы", "Портрете Дориана Грея", музыкальной киносказке "Король-олень" Павла Арсенова.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Урок литературы"
Кадр из фильма Урок литературы
1 из 3
Кадр из фильма "Урок литературы"
© Мосфильм (1968)
© Киностудия им. М. Горького (1969)

Сцена из фильма "Король-олень"

Кадр из фильма Король-олень
2 из 3

Сцена из фильма "Король-олень"

© Киностудия им. М. Горького (1969)
© Киностудия им. М. Горького (1969)

Фрагмент фильма "Король-олень"

Кадр из фильма Король-олень
3 из 3

Фрагмент фильма "Король-олень"

© Киностудия им. М. Горького (1969)
1 из 3
Кадр из фильма "Урок литературы"
© Мосфильм (1968)
2 из 3

Сцена из фильма "Король-олень"

© Киностудия им. М. Горького (1969)
3 из 3

Фрагмент фильма "Король-олень"

© Киностудия им. М. Горького (1969)
С ним у Валентины начался роман, о чем она рассказала Збруеву, а вскоре вышла замуж за нового кавалера. Но и этот союз оказался драматичным: в роддоме умерла их дочка, Валентина была потрясена, горе топила в алкоголе и даже думала завершить актерскую карьеру.
Но не решилась — Рубен Симонов взял актрису в труппу Театра имени Вахтангова. На сцене она показывала грани своего драматического таланта в постановках "Мещанин во дворянстве", "На всякого мудреца довольно простоты".
Такие же страсти царили в отношениях с новым возлюбленным, Александром Кайдановским.
© ТО "Экран" (1971)Кадр из фильма "На всякого мудреца довольно простоты"
Кадр из фильма На всякого мудреца довольно простоты
1 из 3
Кадр из фильма "На всякого мудреца довольно простоты"
© ТО "Экран" (1971)
© Одесская киностудия, 1987Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
Александр Кайдановский в фильме Десять негритят(1987)
2 из 3
Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
© Одесская киностудия, 1987
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Сцена из спектакля Московского театра им. Е. Вахтангова "Выбор". В роли Ларушки — Валентина Малявина

Сцена из спектакля Московского театра им. Е. Вахтангова Выбор
3 из 3

Сцена из спектакля Московского театра им. Е. Вахтангова "Выбор". В роли Ларушки — Валентина Малявина

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
1 из 3
Кадр из фильма "На всякого мудреца довольно простоты"
© ТО "Экран" (1971)
2 из 3
Александр Кайдановский в фильме "Десять негритят"(1987)
© Одесская киностудия, 1987
3 из 3

Сцена из спектакля Московского театра им. Е. Вахтангова "Выбор". В роли Ларушки — Валентина Малявина

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк

"Он гениален, с ним безумно интересно. Строить отношения с ним — все равно что кататься на аттракционе", — вспоминала Малявина.

Все шесть лет пара часто ругалась, даже дралась, потом мирилась и снова ссорилась.
Но настоящая трагедия случилась в союзе с артистом Театра имени Вахтангова Станиславом Жданько, который был младше Валентины на 13 лет.
Сначала их связь взбудоражила всю творческую Москву. А затем 24-летний актер был зарезан в квартире Валентины. Спустя пять лет суд постановил, что виновницей была Малявина, и приговорил актрису к девяти годам лишения свободы. Она провела за решеткой пять лет.
© Мосфильм (1960)Кадр из фильма "Первое свидание"
Кадр из фильма Первое свидание
1 из 3
Кадр из фильма "Первое свидание"
© Мосфильм (1960)
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Валентина Малявина в роли Аси Богдановой и Лев Прыгунов в роли Севы в кинофильме "Утренние поезда"

Артисты Валентина Малявина в роли Аси Богдановой и Лев Прыгунов в роли Севы в кинофильме Утренние поезда.
2 из 3

Валентина Малявина в роли Аси Богдановой и Лев Прыгунов в роли Севы в кинофильме "Утренние поезда"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в медиабанк

Сцена из спектакля "Лето в Ноане". В роли Соланж — Валентина Малявина, в роли Шопена — Евгений Карельских

Сцена из спектакля Лето в Ноане
3 из 3

Сцена из спектакля "Лето в Ноане". В роли Соланж — Валентина Малявина, в роли Шопена — Евгений Карельских

© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в медиабанк
1 из 3
Кадр из фильма "Первое свидание"
© Мосфильм (1960)
2 из 3

Валентина Малявина в роли Аси Богдановой и Лев Прыгунов в роли Севы в кинофильме "Утренние поезда"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3

Сцена из спектакля "Лето в Ноане". В роли Соланж — Валентина Малявина, в роли Шопена — Евгений Карельских

© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в медиабанк
Выйдя из тюрьмы, Валентина вернулась к работе: служила в театре "Артист", но ролей было немного. Это не помешало ей получить звание заслуженной артистки России.
Новым мужем Малявиной стал кузнец, мастер по металлу Максим Краснов, но и этот брак был недолгим. А вскоре актриса вышла за иконописца, резчика по дереву Владимира Красницкого.
© Молдова-фильм (1978)Кадр из фильма "Когда рядом мужчина"
Кадр из фильма Когда рядом мужчина
1 из 3
Кадр из фильма "Когда рядом мужчина"
© Молдова-фильм (1978)
© ТО "Экран" (1977)

Сцена из фильма "Нос"

Кадр из фильма Нос
2 из 3

Сцена из фильма "Нос"

© ТО "Экран" (1977)
© Киностудия им. Горького (1993)

Фрагмент фильма "Осенние соблазны"

Кадр из фильма Осенние соблазны
3 из 3

Фрагмент фильма "Осенние соблазны"

© Киностудия им. Горького (1993)
1 из 3
Кадр из фильма "Когда рядом мужчина"
© Молдова-фильм (1978)
2 из 3

Сцена из фильма "Нос"

© ТО "Экран" (1977)
3 из 3

Фрагмент фильма "Осенние соблазны"

© Киностудия им. Горького (1993)
Союз завершился трагедией: Владимира убили в потасовке. После этого Малявина окончательно спилась, редко покидала квартиру, в которой постоянно находились подозрительные и асоциальные личности. В 2001 году актриса упала, ударилась головой об пол и из-за травмы потеряла зрение.
Последние годы Валентина провела в одном из московских домов-пансионатов.
Кадр из фильма Полосатый рейс
31 января, 08:00Культура
"Вампиры средней полосы — 2", Рязанов и Хичкок: неожиданные камео в фильмах
 
КультураАндрей ТарковскийАлександр ЗбруевТеатр имени Е. ВахтанговаКино и сериалыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала