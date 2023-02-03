https://ria.ru/20230203/khidzhab-1849647249.html

В Иране разрабатывают закон о наказании за отказ носить хиджаб

В Иране разрабатывают закон о наказании за отказ носить хиджаб - РИА Новости, 03.02.2023

В Иране разрабатывают закон о наказании за отказ носить хиджаб

Парламент Ирана разрабатывает законопроект, согласно которому женщинам, не носящим хиджаб, не будут оказываться социальные услуги, заявил в пятницу председатель РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T20:01

2023-02-03T20:01

2023-02-03T20:01

в мире

иран

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Парламент Ирана разрабатывает законопроект, согласно которому женщинам, не носящим хиджаб, не будут оказываться социальные услуги, заявил в пятницу председатель комиссии по судебным и правовым вопросам парламента Муса Газанфарабади. "В настоящее время, как и прежде, разрабатывается законопроект по контролю за соблюдением хиджаба в автомобилях. Женщинам, не носящим хиджаб, снова будут отправляться смс (о том, что факт неношения ими хиджаба зафиксирован полицией – ред.)… Кроме того вскоре также будет действовать законопроект и программа, согласно которым мы будем при помощи систем видеонаблюдения выявлять женщин, не носящих платок на пешеходных переходах и в других общественных местах, чтобы оформить на них нарушение. В итоге этим лицам не будут оказываться социальные услуги", – приводит слова Газанфарабади агентство Khabar Online. По словам чиновника, на первом этапе нарушительнице будет приходить смс с предупреждением, на втором – ей будет выписан штраф. Ее национальная карта (в Иране это документ, удостоверяющий личность) будет заблокирована до момента выплаты штрафа, поэтому она не сможет воспользоваться никакими социальными услугами. Разработка законопроекта о наказании за неношение хиджаба связана с массовыми беспорядками и протестами, начавшимися в Иране в сентябре 2022 года в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти девушки. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.

https://ria.ru/20221214/oon-1838718968.html

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран