В Иране разрабатывают закон о наказании за отказ носить хиджаб
В Иране разрабатывают закон об отказе женщинам, не носящим хиджаб, в социальных услугах
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкОткрытие VII Международного фестиваля мусульманского кино
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Парламент Ирана разрабатывает законопроект, согласно которому женщинам, не носящим хиджаб, не будут оказываться социальные услуги, заявил в пятницу председатель комиссии по судебным и правовым вопросам парламента Муса Газанфарабади.
"В настоящее время, как и прежде, разрабатывается законопроект по контролю за соблюдением хиджаба в автомобилях. Женщинам, не носящим хиджаб, снова будут отправляться смс (о том, что факт неношения ими хиджаба зафиксирован полицией – ред.)… Кроме того вскоре также будет действовать законопроект и программа, согласно которым мы будем при помощи систем видеонаблюдения выявлять женщин, не носящих платок на пешеходных переходах и в других общественных местах, чтобы оформить на них нарушение. В итоге этим лицам не будут оказываться социальные услуги", – приводит слова Газанфарабади агентство Khabar Online.
По словам чиновника, на первом этапе нарушительнице будет приходить смс с предупреждением, на втором – ей будет выписан штраф. Ее национальная карта (в Иране это документ, удостоверяющий личность) будет заблокирована до момента выплаты штрафа, поэтому она не сможет воспользоваться никакими социальными услугами.
Разработка законопроекта о наказании за неношение хиджаба связана с массовыми беспорядками и протестами, начавшимися в Иране в сентябре 2022 года в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти девушки. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
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