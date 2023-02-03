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Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину - РИА Новости, 03.02.2023
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Культура
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Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину
Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину - РИА Новости, 03.02.2023
Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину
Суд обязал Christie’s вернуть наследникам Лайонела Хаузера картину голландского мастера Адриана Ван дер Верффа "Кающаяся Магдалина" (1707), похищенную нацистами РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T04:12
2023-02-03T04:12
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Суд обязал Christie’s вернуть наследникам Лайонела Хаузера картину голландского мастера Адриана Ван дер Верффа "Кающаяся Магдалина" (1707), похищенную нацистами в годы Второй мировой войны. О ее пропаже коллекционер заявил в 1945 году, пишет Artnet.Хаузер — двоюродный брат Марселя Пруста. Он рассказывал, что 23 октября 1942 года нацисты изъяли у него 40 произведений искусства, в том числе и "Кающуюся Магдалину".Картина была включена в специальный перечень имущества, разграбленного нацистами. Но эта информация почему-то ускользнула при продаже полотна Адриана Ван дер Верффа в 2005 году. Тогда лот ушел с молотка за 60 тысяч фунтов стерлингов (115 185 долларов).Нынешний владелец работы решил вновь выставить полотно на торги в 2017 году. Тогда судьба картины была отслежена. Christie’s предложил разделить прибыль от ее продажи между наследниками и человеком, которому она принадлежит сейчас. Возвращено полотно не было. Неизвестно, будет ли аукционный дом обжаловать решение суда. За задержку по возврату предусмотрен штраф — 500 евро в месяц.
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новости культуры, искусство
Культура, Новости культуры, Искусство
04:12 03.02.2023
 
Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину

По суду Christie’s вернет наследникам коллекционера Хаузера украденную в 1945 году картину

© Фото : Christie'sАдриан Ван дер Верфф. "Кающаяся Магдалина" (1707)
Адриан Ван дер Верфф. Кающаяся Магдалина (1707) - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : Christie's
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Суд обязал Christie’s вернуть наследникам Лайонела Хаузера картину голландского мастера Адриана Ван дер Верффа "Кающаяся Магдалина" (1707), похищенную нацистами в годы Второй мировой войны. О ее пропаже коллекционер заявил в 1945 году, пишет Artnet.
Хаузер — двоюродный брат Марселя Пруста. Он рассказывал, что 23 октября 1942 года нацисты изъяли у него 40 произведений искусства, в том числе и "Кающуюся Магдалину".
Картина была включена в специальный перечень имущества, разграбленного нацистами. Но эта информация почему-то ускользнула при продаже полотна Адриана Ван дер Верффа в 2005 году. Тогда лот ушел с молотка за 60 тысяч фунтов стерлингов (115 185 долларов).
Нынешний владелец работы решил вновь выставить полотно на торги в 2017 году. Тогда судьба картины была отслежена. Christie’s предложил разделить прибыль от ее продажи между наследниками и человеком, которому она принадлежит сейчас. Возвращено полотно не было.
Неизвестно, будет ли аукционный дом обжаловать решение суда. За задержку по возврату предусмотрен штраф — 500 евро в месяц.
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