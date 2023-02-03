https://ria.ru/20230203/kartina-1849305478.html

Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину

Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину - РИА Новости, 03.02.2023

Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину

Суд обязал Christie’s вернуть наследникам Лайонела Хаузера картину голландского мастера Адриана Ван дер Верффа "Кающаяся Магдалина" (1707), похищенную нацистами РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T04:12

2023-02-03T04:12

2023-02-03T04:12

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Суд обязал Christie’s вернуть наследникам Лайонела Хаузера картину голландского мастера Адриана Ван дер Верффа "Кающаяся Магдалина" (1707), похищенную нацистами в годы Второй мировой войны. О ее пропаже коллекционер заявил в 1945 году, пишет Artnet.Хаузер — двоюродный брат Марселя Пруста. Он рассказывал, что 23 октября 1942 года нацисты изъяли у него 40 произведений искусства, в том числе и "Кающуюся Магдалину".Картина была включена в специальный перечень имущества, разграбленного нацистами. Но эта информация почему-то ускользнула при продаже полотна Адриана Ван дер Верффа в 2005 году. Тогда лот ушел с молотка за 60 тысяч фунтов стерлингов (115 185 долларов).Нынешний владелец работы решил вновь выставить полотно на торги в 2017 году. Тогда судьба картины была отслежена. Christie’s предложил разделить прибыль от ее продажи между наследниками и человеком, которому она принадлежит сейчас. Возвращено полотно не было. Неизвестно, будет ли аукционный дом обжаловать решение суда. За задержку по возврату предусмотрен штраф — 500 евро в месяц.

https://ria.ru/20230124/kartina-1847137971.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство