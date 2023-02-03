https://ria.ru/20230203/kartina-1849305478.html
Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину
Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину - РИА Новости, 03.02.2023
Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину
Суд обязал Christie’s вернуть наследникам Лайонела Хаузера картину голландского мастера Адриана Ван дер Верффа "Кающаяся Магдалина" (1707), похищенную нацистами РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T04:12
2023-02-03T04:12
2023-02-03T04:12
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Суд обязал Christie’s вернуть наследникам Лайонела Хаузера картину голландского мастера Адриана Ван дер Верффа "Кающаяся Магдалина" (1707), похищенную нацистами в годы Второй мировой войны. О ее пропаже коллекционер заявил в 1945 году, пишет Artnet.Хаузер — двоюродный брат Марселя Пруста. Он рассказывал, что 23 октября 1942 года нацисты изъяли у него 40 произведений искусства, в том числе и "Кающуюся Магдалину".Картина была включена в специальный перечень имущества, разграбленного нацистами. Но эта информация почему-то ускользнула при продаже полотна Адриана Ван дер Верффа в 2005 году. Тогда лот ушел с молотка за 60 тысяч фунтов стерлингов (115 185 долларов).Нынешний владелец работы решил вновь выставить полотно на торги в 2017 году. Тогда судьба картины была отслежена. Christie’s предложил разделить прибыль от ее продажи между наследниками и человеком, которому она принадлежит сейчас. Возвращено полотно не было. Неизвестно, будет ли аукционный дом обжаловать решение суда. За задержку по возврату предусмотрен штраф — 500 евро в месяц.
https://ria.ru/20230124/kartina-1847137971.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство
Культура, Новости культуры, Искусство
Christie’s вернет наследникам коллекционера украденную в 1945 году картину
По суду Christie’s вернет наследникам коллекционера Хаузера украденную в 1945 году картину
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Суд обязал Christie’s вернуть наследникам Лайонела Хаузера картину голландского мастера Адриана Ван дер Верффа "Кающаяся Магдалина" (1707), похищенную нацистами в годы Второй мировой войны. О ее пропаже коллекционер заявил в 1945 году, пишет
Artnet.
Хаузер — двоюродный брат Марселя Пруста. Он рассказывал, что 23 октября 1942 года нацисты изъяли у него 40 произведений искусства, в том числе и "Кающуюся Магдалину".
Картина была включена в специальный перечень имущества, разграбленного нацистами. Но эта информация почему-то ускользнула при продаже полотна Адриана Ван дер Верффа в 2005 году. Тогда лот ушел с молотка за 60 тысяч фунтов стерлингов (115 185 долларов).
Нынешний владелец работы решил вновь выставить полотно на торги в 2017 году. Тогда судьба картины была отслежена. Christie’s предложил разделить прибыль от ее продажи между наследниками и человеком, которому она принадлежит сейчас. Возвращено полотно не было.
Неизвестно, будет ли аукционный дом обжаловать решение суда. За задержку по возврату предусмотрен штраф — 500 евро в месяц.